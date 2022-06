Nel mondo della moda ci sono delle regole di abbigliamento che sono universali e valgono sempre. Per esempio, tra i colori da non abbinare mai insieme ci sono il blu e il nero. Ancora, mai mescolare fantasie a pois o a righe per non risultare dozzinale.

Tuttavia, alcune di queste antiche prescrizioni dell’eleganza oggi sembrano essere state sdoganate dagli stessi stilisti. Pensare che Giorgio Armani ha presentato una collezione intera basata sull’unione di blu e nero. La verità è che anche lo stile muta e ci si dovrebbe vestire in base a ciò che ci fa sentire bene.

Infatti, l’obiettivo principale è valorizzare il proprio corpo e prima del dover essere trendy. Eppure, quando capita di ritrovarsi in una particolare tendenza dell’alta moda è bene approfittarne. Per l’estate 2022 altro che sandali, cappelli e borse di paglia da abbinare a vestiti e parei.

Entra ufficialmente tra gli oggetti imperdibili un accessorio che ha stupito anche i veterani della moda. Un accessorio che molti hanno accusato per lunghi anni di essere la morte della sensualità e dell’eleganza. Quest’anno, invece, chi non ne indosserà un paio potrebbe davvero perdere la posizione da fashion victim.

Altro che sandali, cappelli e borse di paglia perché è questo l’accessorio chic e colorato che spopolerà nell’estate 2022

In estate fa caldo e questa è una certezza. Calze e scarpe pesanti sono bandite e lasciano il posto a calzature comode, ma soprattutto che lasciano traspirare i piedi. Eppure, quest’anno la moda annuncia una tendenza che coglie tutti di sorpresa.

Si tratta dei calzettoni griffati che hanno dato nuove possibilità di espressione a stilisti e disegnatori di moda. I calzini firmati, o statement socks, sono diventati virali e sono gli accessori più ricercati online.

Star del cinema, della musica e del calcio sono già stati conquistati e sfoggiano i loro calzini alla caviglia sotto sandali, sneakers e ciabatte. Non importa che siano di spugna o di cotone, l’importante è che la loro decorazione emerga sotto jeans, gonna o pantaloncini. Infatti, oltre al marchio, anche colore e decorazione diventano indispensabili per non passare inosservati.

Inoltre, l’abbinamento con le scarpe da tennis diventa imprescindibile per ottenere l’outfit perfetto. I calzettoni si rivelano l’accessorio più appariscente ma anche meno costoso tra tutti. Sarà per questo motivo che vanno a ruba. I più fashion di tutti sono i modelli rosso fosforescente e arancione shocking, ma attenzione perché non se ne trovano molti.

