I broccoli sono un ortaggio tipico della stagione invernale e particolarmente apprezzato per la sua versatilità. Infatti i broccoli si prestano a tantissime preparazioni che coprono antipasti, primi e secondi, risolvendo in poco tempo pranzo e cena. Spesso questo ortaggio viene accompagnato ad un grande classico che renderebbe buona anche una scarpa, ovvero le salsicce.

Se però ci siamo stufati di portare in tavola il solito abbinamento, oggi vogliamo presentare un primo piatto goloso e originale. Altro che salsicce, per fare impazzire i nostri ospiti proviamo questo abbinamento.

Ingredienti e preparazione

Fondamentale per ottenere un buon risultato è quello di pulire adeguatamente i broccoli. Infatti spesso in questi ortaggi sono nascosti residui di terra e piccoli parassiti. Per eliminarli dovremo immergere i broccoli in acqua fredda e sale per 10 minuti per poi risciacquare sotto abbondante acqua corrente. Una volta fatto questo separiamo le cime dal gambo ma attenzione a non buttare quest’ultimo. Il gambo infatti andrà ripulito e tagliato a cubetti per poi essere messo a bollire insieme al resto del broccolo in acqua salata. Quando il broccolo sarà tenero, scoliamo e mettiamo da parte. Nel frattempo, nella stessa acqua dove abbiamo lessato i broccoli, metteremo a cuocere della pasta. A questo punto in una padella mettiamo soffriggere dell’aglio e dell’olio e quando l’aglio avrà preso colore eliminiamolo e mettiamo i broccoli in padella.

Ecco finalmente che arriva il nostro ingrediente segreto.

Altro che salsiccia, per fare impazzire i nostri ospiti proviamo ad abbinare i broccoli così

Mentre saltiamo i broccoli in padella aggiungeremo un abbondante cucchiaio di ‘nduja.

Questo insaccato tipico della Calabria è una pasta piccante composta di carne di maiale, peperoncino e spezie. È possibile impiegare la ‘nduja in molte preparazioni, come avevamo illustrato per queste polpette.

Di conseguenza una volta messi i broccoli in padella aggiungeremo un cucchiaio di ‘nduja lasciando che il tutto si insaporisca per bene.

Mentre il broccolo è in cottura, su un padellino metteremo dell’olio d’oliva nel quale aggiungeremo del pangrattato. Facendo saltare quest’ultimo nell’olio, otterremo il classico pane fritto, capace di rendere delizioso anche il piatto più semplice.

Scoliamo la pasta bene al dente e terminiamo la cottura in padella facendo in modo che il condimento diventi più legato alla pasta. Una volta portata a cottura, aggiungiamo una spolverata di pecorino e mantechiamo con cura. Non resta che impiattare ed aggiungere il pane fritto.