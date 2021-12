Quando pensiamo a cosa cucineremo o mangeremo durante le feste, immaginiamo immediatamente i soliti 3 o 4 piatti tipici. La maggior parte di noi, infatti, segue la tradizione della propria regione d’origine o della propria famiglia. Il risultato, alla fine, è che si preparano sempre gli stessi piatti.

In molte regioni d’Italia, ad esempio, si cucina sempre il baccalà. A tal proposito, quindi, ecco come rendere il baccalà croccantissimo e gustoso con questo ingrediente che molti di noi hanno già in cucina.

Questa volta, però, potremmo sorprendere i nostri ospiti con una ricetta davvero straordinaria e originale, ma che mantiene un forte legame con la tradizione. Si tratta di un antipasto salato e sfizioso, che metterà d’accordo tutti i palati.

La consistenza morbida di questa pietanza, unita al suo lato saporito e gustoso dato dai salumi e formaggi contenuti al suo interno, creeranno un mix speciale.

Si tratta del babà rustico, ovvero una ciambella saporita che contiene salumi e formaggi. Di norma, questa ricetta prevede una preparazione molto lunga, ma la nostra versione è semplice e veloce. È, infatti, adatta a chi vuole fare un figurone ma ha poco tempo da dedicare alla cucina. Iniziamo subito.

Altro che rustici e tartine, è questo l’antipasto che sarà il protagonista assoluto delle nostre tavole durante le feste

Le dosi che indicheremo sono perfette per realizzare un babà rustico per 5-6 persone.

Ingredienti:

100 gr di cubetti di salame;

100 gr di cubetti di cotto;

50 gr di cubetti di pancetta;

100 gr di cubetti di scamorza affumicata;

650 gr di farina tipo 00;

350 ml di latte;

80 ml di olio di semi di arachidi o quello che preferiamo;

3 uova a temperatura ambiente;

1 bustina di lievito istantaneo per ricette salate;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento:

In un pentolino iniziamo a scaldare il latte. Per la ricetta, infatti, dovremo utilizzare del latte a temperatura ambiente. A parte, sbattiamo le uova con una frusta, versiamo il tutto in una terrina, quindi aggiungiamo il latte tiepido e l’olio.

Versiamo anche la farina, dopo averla setacciata, e iniziamo a mescolare e a lavorare l’impasto con le mani. Setacciamo anche il lievito, aggiungiamolo all’impasto e continuiamo a mescolare il tutto.

Arriviamo al pezzo forte

A questo punto aggiungeremo i nostri cubetti di salame, cotto, pancetta e scamorza. Aggiustiamo il sapore con un pizzico di sale e pepe e impastiamo ancora una volta il tutto.

Ora possiamo finalmente preparare lo stampo in cui cucineremo il nostro babà rustico. La ricetta originale prevede che si usi lo stesso stampo necessario per preparare i babà dolci ma, nella nostra rivisitazione, andrà benissimo anche un comune stampo da ciambella.

Imburriamo e infariniamo la teglia, quindi versiamo l’impasto al suo interno. Livelliamo bene il tutto, in modo che sia ben distribuito nello stampo. Inforniamo in forno preriscaldato a 200° per 30-35 minuti.

Ricordiamoci di effettuare la prova stecchino prima di estrarre la teglia dal forno, finalmente il nostro babà sarà pronto. Questo antipasto piacerà a tutti, adulti e bambini. Dunque, altro che rustici e tartine, è questo l’antipasto che sarà il protagonista assoluto delle nostre tavole durante le feste.