Tra non molto sarà Capodanno e torneremo a festeggiarlo con fuochi d’artificio, botti e petardi. Purtroppo, sarà un periodo davvero infelice per i nostri amici animali. Per questo motivo dovremmo cercare tutte le soluzioni possibili per evitare che la festa diventi una tragedia. Ma feste e botti potrebbero essere anche l’ennesimo motivo di discordia con i nostri vicini di casa. Non tutti infatti sono disponibili ad accettare schiamazzi fino all’alba. E secondo un sondaggio americano molto curioso, ecco cosa farebbe particolarmente inviperire tutti quanti nel rapporto di vicinanza. Altro che rumori e casino ecco cosa ci fa arrabbiare di più nel rapporto coi vicini di casa rovinandolo.

Basta con l’indifferenza

Prima di vedere cosa fa realmente arrabbiare il vicinato, cerchiamo di capire anche come dovremmo essere nei rapporti interpersonali. La cosa che maggiormente infastidisce potrebbe essere infatti la mancanza di dialogo. Proprio gli americani, autori di questo sondaggio, hanno infatti la bellissima abitudine di donare una torta ai nuovi vicini. Un gesto bellissimo e cordiale per iniziare un legame che potrebbe diventare importante e fruttuoso. Ricordiamoci che per qualsiasi motivo, anche di sicurezza, è importante avere dei vicini amici e non nemici.

Attenzione che secondo questo sondaggio la cosa che farebbe maggiormente arrabbiare in un condominio è il mancato pagamento delle spese comuni. Sia per un motivo di principio, che per eventuali ripartizioni comuni, non saldare le proprie spettanze condominiali sarebbe un fattore discriminante. Se pensavamo che i rumori e il mancato rispetto delle regole dominassero questa classifica, ci sbagliamo. In effetti, l 3 atteggiamenti maggiormente odiati in un rapporto coi vicini sono proprio:

i rumori molesti;

il mancato rispetto delle regole;

il mancato pagamento delle spese condominiali.

Offrire subito la propria collaborazione

Regalare una torta come fanno gli americani significa anche offrire immediatamente la nostra collaborazione ai nuovi vicini. Nel sondaggio che stiamo analizzando, questa è la cosa maggiormente apprezzata. Un senso di collaborazione, che non deve essere per forza amicizia, ma che fornirebbe comunque un maggiore senso di sicurezza. Sono ovviamente gli anziani a dichiarare di sentirsi più sicuri in caso di buoni rapporti di vicinato. Cosa manca spesso nel rapporto coi vicini secondo il sondaggio? Due cose gratuite: il saluto e il sorriso, che, invece non dovrebbero mai mancare.

