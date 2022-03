Altro che risotto o cannelloni, ecco cosa cucinare per una cena sfiziosa e facile a basso costo per fare bella figura

Ogni giorno è la stessa storia, cosa cuciniamo per cena? Non sappiamo mai cosa preparare, per mettere d’accordo tutti. Se volessimo mangiare leggero e, quindi, optassimo per le verdure, nostro figlio potrebbe indispettirsi. Eppure, ecco un’infallibile strategia affinché i nostri bimbi mangino le verdure con gusto.

Inoltre, non è facile neanche quando nostro marito, magari, invita gli amici a cena e siamo a corto di idee. Come fare a fare bella figura davanti agli ospiti? Sicuramente, l’arma vincente in cucina è la creatività. Su internet vi sono miliardi di ricette facili e veloci da realizzare, ma se la nostra idea è quella di stupire, senza spendere un patrimonio, allora le ricette che vedremo a breve saranno perfette.

Anche se solitamente la pasta va mangiata a pranzo, faremo un’eccezione se abbiamo degli ospiti. Non vi è niente di più buono di un primo piatto cucinato ad hoc. Certamente, il risotto è uno dei piatti principali per fare colpo sugli amici. Facendo il risotto non sbaglieremo, ed ecco il segreto delle nonne per farlo come da ristorante. Tuttavia, anche con i cannelloni potremmo fare bella figura. Ma se questa volta cercassimo di cambiare?

Due lasagne

Altro che risotto o cannelloni, con due tipi di lasagne ci prendiamo un sacco di applausi, anche da parte della suocera. Faremo una lasagna al pistacchio e una lasagna alla boscaiola.

Iniziamo con la lasagna al pistacchio. In una ciotola, aggiungiamo 100 g di pistacchi sgusciati, 80 ml di olio extravergine d’oliva, foglie di basilico, 40 g di Parmigiano Reggiano e pepe quanto basta. Frulliamo il tutto, aggiungiamo 400 g di besciamella e mescoliamo per bene.

In una teglia, spalmiamo con il cucchiaio la besciamella appena preparata, e posizioniamo il primo strato di lasagne, spalmiamo un altro cucchiaio di besciamella al pistacchio, e aggiungiamo la mortadella e la provola. Chiudiamo con un altro strato di lasagne e continuiamo con lo stesso procedimento. Quando abbiamo posizionato l’ultimo strato, spalmiamo altra besciamella e ultimiamo con la granella di pistacchi. Inforniamo per circa 30 minuti a 180° gradi.

Altro che risotto o cannelloni, ecco cosa cucinare per una cena sfiziosa e facile a basso costo per fare bella figura

Per fare la lasagna alla boscaiola, bisogna prendere una padella e soffriggere nell’olio EVO uno spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino. Aggiungiamo 500 g di salsa di pomodoro e un pizzico di sale. Facciamo cuocere a fuoco basso per 30 minuti, e con coperchio chiuso.

Leviamo l’aglio e il rosmarino, e trasferiamo la salsa in una ciotola con 400 g di besciamella. Mescoliamo per bene e mettiamo da parte. In un’altra padella, aggiungiamo olio EVO, 500 g di salsiccia a pezzi, 400 g di funghi, un pizzico di sale e prezzemolo. Lasciamo cuocere per 15 minuti.

In una teglia, aggiungiamo un primo strato di lasagne e spalmiamo la besciamella al pomodoro. Aggiungiamo la salsiccia e i funghi, insieme al Parmigiano Reggiano, e mettiamo un altro strato di lasagne. Continuiamo con questo procedimento, fino ad ultimare con una spolverata di formaggio.

