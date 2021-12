Siamo già nel mese di dicembre e molti di noi stanno già pensando al Natale. Le feste sono sempre delle occasioni per passare dei momenti piacevoli in famiglia.

Anche quest’anno molti di noi dovranno pensare al menù da proporre. Abbiamo già consigliato alcune pietanze che saranno perfette per stupire gli ospiti a Natale. Ad esempio, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

In alternativa, possiamo realizzare un secondo piatto invitante e squisito da realizzare con pochi ingredienti. Oggi invece vogliamo proporre una ricetta semplice e veloce che siamo certi conquisterà tutti. Altro che ricotta e spinaci, questa golosissima torta rustica pronta in soli 20 minuti sarà la vera protagonista del Natale.

Le torte rustiche sono soluzioni pratiche che si preparano con pochi ingredienti e che spesso ci aiutano anche a svuotare il frigorifero. Se cerchiamo un’idea golosa, questa torta salata saporita e sostanziosa è perfetta per una cena succulenta.

Se la più classica è proprio la ricotta e spinaci, con la ricetta di oggi vogliamo proporre una versione davvero irresistibile e particolare. Quindi, se vogliamo saperne di più, continuiamo nella lettura di questo articolo.

Ingredienti

1 rotolo di pasta brisée;

2 uova;

250 ml di panna fresca;

400 g di asparagi;

100 g di prosciutto crudo;

50 g di formaggio grattugiato;

20 g di pinoli;

sale q.b.;

pepe q.b.

Altro che ricotta e spinaci, questa golosissima torta rustica pronta in soli 20 minuti sarà la vera protagonista del Natale

Per iniziare, laviamo gli asparagi sotto l’acqua corrente ed eliminiamo la parte finale. Con un pelapatate peliamo gli asparagi procedendo dall’alto verso il basso. Una volta rimossi i filamenti verdi, facciamo cuocere gli asparagi al vapore per circa 5 minuti, in modo da renderli più morbidi. A questo punto, scoliamoli e lasciamoli intiepidire.

Dopo averli tamponati con un canovaccio, avvolgiamo la metà inferiore degli asparagi con le fettine di prosciutto crudo. Dopodiché, rompiamo 2 uova in una ciotola ed aggiungiamo la panna fresca liquida e il formaggio grattugiato. Saliamo, pepiamo ed amalgamiamo il tutto. Intanto, preriscaldiamo il forno a 190 gradi.

Srotoliamo la pasta brisée ed adagiamola sulla teglia che abbiamo scelto. Bucherelliamo la superficie della sfoglia con i rebbi di una forchetta e versiamo il composto appena preparato. Disponiamo gli asparagi avvolti nel prosciutto crudo fino a coprire completamente il composto.

Aggiungiamo i pinoli sulla superficie ed inforniamo la torta rustica per circa 20 minuti. Sforniamola e serviamola ben calda per apprezzare al meglio tutti i suoi profumi e sapori.

Consigli

Gli asparagi, se freschi, possiedono un sapore dolce. In caso aspettassimo a cucinarli, diventeranno via via più amari. Se vogliamo abbinare sapidità e dolcezza, scegliamo un prosciutto crudo più saporito. Se invece vogliamo dare un tocco più deciso alla nostra torta rustica, sostituiamo il prosciutto crudo con lo speck.

Ricordiamoci che possiamo conservare la nostra torta rustica avvolta nell’alluminio, oppure in un contenitore ermetico, per non oltre 2 giorni.