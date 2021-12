Con l’arrivo della fredda stagione capita spesso, quasi tutte le mattine, di ritrovare i vetri e il parabrezza dell’auto gelati.

Una gran bella scocciatura di primo mattino per gli automobilisti da dover fronteggiare. Infatti eliminare il ghiaccio dal parabrezza non è un gesto così semplice.

C’è chi ci prova utilizzando riscaldamenti interni dell’auto, chi invece utilizza raschietti manuali detti anche raschiaghiaccio, abbastanza sconsigliati perché possono rigare il vetro dell’auto. Questa operazione inoltre richiede tempo e calma, cosa impossibile durante le mattinate frenetiche. Un altro rimedio molto diffuso ed utilizzato è l’acqua calda, una scelta discutibile. Infatti, questo rimedio economico e veloce potrebbe creare uno shock termico tale da frantumare il vetro.

Altro che raschietto e acqua calda, ecco come sbrinare il parabrezza congelato dell’auto in 1 secondo ed evitare di romperlo e graffiarlo

Ma allora come fare per eliminare il ghiaccio e la brina dal vetro in pochi secondi?

La soluzione più facile è quella di acquistare uno spray decongelante in commercio, da tenere in macchina all’occorrenza. Questo spray abbassa la temperatura del ghiaccio e scioglie in pochi secondi le lastre di ghiaccio. Tuttavia questo è un metodo altamente inquinante e poco economico, da poter utilizzare raramente. Sconsigliato dunque se si vive in città fredde, dove tutte le mattine si va incontro a parabrezza ghiacciato.

Il metodo magico

Un metodo geniale ancora poco utilizzato è quello di usare una miscela di acqua e alcol. Creare il nostro liquido antighiaccio è semplicissimo, basterà procurarsi semplicemente del comune alcol etilico da miscelare in parti di 2 a 1 con acqua. È possibile riporre la soluzione in uno spray e vaporizzarla sul parabrezza. In pochissimo tempo, il parabrezza sarà sbrinato e decongelato. Il tutto senza alcuna fatica e soprattutto senza mettere a rischio l’integrità dei vetri della vettura.

Questo perché l’alcol ha un punto di congelamento molto più basso di quello dell’acqua. Pertanto è un rimedio da poter tenere in auto già pronto, senza avere il rischio che la soluzione ghiacci.

Altre soluzioni decongelanti

Un altro rimedio altrettanto economico ed efficace è utilizzare una miscela di acqua e aceto, che impedisce la formazione di lastre di ghiaccio. Un rimedio l’aceto che ci aiuta in tantissime occasioni, infatti, mai più lavatrice sporca e puzzolente di muffa ecco 1 metodo efficacissimo ed economico per eliminare germi e batteri dopo ogni lavaggio.

Un’altra soluzione è quella di ricoprire la sera prima l’auto con un telo antighiaccio. Una soluzione davvero efficace e semplice.

Un metodo meno efficace da utilizzare laddove fosse necessario, è attivare l’impianto di riscaldamento interno dell’auto.

Infine ma leggermente più costosa come soluzione è scegliere di acquistare un’auto con il parabrezza termico. Questa funzione ha la capacità di sbrinare il vetro con un semplice pulsante.

Sconsigliatissimo invece l’uso di acqua e sale, che ha la stessa funzione dell’alcol, ma che rischia di graffiare il vetro e rovinarlo per sempre.