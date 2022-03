Regala sapore e leggerezza ed è indicato per chi soffre di celiachia, essendo privo di glutine, come un suo famoso cugino, il riso. Per i medici, questo cereale è digeribile, contiene antiossidanti e vitamine, come quelle del gruppo B. Assieme a preziosi sali minerali, tipo ferro, potassio, magnesio, permetterebbe all’organismo di rimanere in forma e in salute.

Conosciuto per il goloso pop-corn, non molti sanno che è perfetto per preparare ricette gustose, leggere, veloci.

Scegliamo il vapore per la sua cottura

Stiamo parlando del mais, non di quello in scatola ma quello crudo. I piatti proposti hanno infatti come base il mais cotto a vapore ottenuto da pannocchie fresche. Prima di tutto, privare queste delle foglie e delle loro tipiche barbe-filamenti. Porle nel cestello superiore di una pentola a vapore con qualche centimetro di acqua sottostante. Cuocere per circa 20 minuti, spengere il fuoco e lasciare raffreddare. Quindi, sgranarle ottenendo i chicchi pronti per alcuni piatti deliziosi (gli ingredienti sono per due persone).

La prima ricetta è un’insalata. Servono:

250 g di mais

250 g di ceci in scatola scolati

6 pomodori ciliegini a pezzi

2 carote crude spelate e ridotte a rondelle

6 cipolline in agrodolce

12 olive Taggiasche

4 cucchiai di olio Evo

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe macinato al momento

In una capiente insalatiera porre tutti gli ingredienti e mescolare bene. Mangiare dopo qualche minuto, per lasciare amalgamare i sapori.

Altro che pop-corn per un cereale senza glutine perfetto per preparare ricette sfiziose e leggere

La seconda ricetta è una crema semplice, per la quale sono necessari:

250 g di mais

2 cipolline fresche di media grandezza

1 ciuffo di prezzemolo fresco

3 cucchiai di olio Evo

Mezzo bicchiere di acqua

1 pizzico di sale

Frullare tutti gli ingredienti, aggiustando di olio e acqua per ottenere una crema dalla consistenza simile allo yogurt. Una volta pronta, si può spalmare su cracker oppure condirci una pasta corta (180 g), non dimenticando nel finale una generosa spruzzata di pepe nero e rosa.

Infine, ecco un’altra ricetta da provare: altro che pop-corn per un cereale dalla grande versatilità in cucina.

È un secondo, per il quale servono:

400 g di petto di pollo tagliato a scaglie

250 g di mais

1 cipolla media a rondelle

2 cucchiai di olio Evo

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

6 peperoncini sottaceto

Sale quanto basta

In una padella, appassire la cipolla nell’olio, aggiungere il pollo e abbrustolirlo, dopo aver usato il vino lasciandolo evaporare. A cottura finita, aggiungere mais e peperoncini sottaceto, salare e impiattare.