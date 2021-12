Nel caso avessimo difficoltà ad addormentarci e fossimo stufi di contare le pecore, potremmo iniziare a contare le ricette regionali del nostro Paese. Il numero delle ricette di ogni Regione, infatti, è davvero sconfinato, tanto che è pressoché impossibile tenerne il conto.

Il vero peccato è che non basterebbe una vita intera per assaggiarle tutte e talvolta ce ne perdiamo qualcuna per strada. Ad esempio quasi nessuno conosce questo piatto della cucina povera napoletana ma è un’esplosione di gusto e bontà. Oggi invece ci orienteremo verso il tacco d’Italia, la Puglia, per scoprire la ricetta delle bombette pugliesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Altro che polpette perché questi involtini semplici e veloci sono una vera bomba di gusto, ottime da fare al forno o padella.

Ingredienti e preparazione

Per delle ottime bombette pugliesi per 4 porzioni avremo bisogno di:

Capocollo di maiale 8 fette;

Pancetta tesa 8 fette;

Caciocavallo o formaggio semi stagionato;

Aglio;

Prezzemolo;

Olio, sale, pepe.

Dopo aver acquistato il capocollo di maiale dal nostro macellaio di fiducia dovremo batterle leggermente con un batticarne. Questo aiuterà a rendere le fette più sottili e favorirà una cottura più rapida per le nostre bombette. A questo punto, le fettine andranno stese su di un tagliere adagiando sulla carne una fetta di pancetta, il caciocavallo e del prezzemolo. In ultimo, dopo averlo privato del germe interno, tritiamo molto finemente uno spicchio di aglio per aggiungerlo nella farcitura.

Altro che polpette perché questi involtini semplici e veloci sono una vera bomba di gusto

Per ottenere una chiusura perfetta per le nostre bombette pieghiamo leggermente i due lati esterni della carne verso l’interno per poi arrotolare completamente la fettina. Piegare prima i lembi esterni consentirà alla farcitura di non fuoriuscire in cottura. A questo punto fissiamo il tutto con uno stuzzicadenti e condiamo con del sale e del pepe.

Trasferiamo in una padella i nostri deliziosi involtini e lasciamo che questi rosolino per circa 10 minuti senza toccarli. Trascorsi 10 minuti, giriamo le bombette facendo, come sempre, molta attenzione a non forare la carne dato che questo le farebbe perdere liquidi rendendola stoppacciosa. Continuiamo la cottura per altri 15 minuti fino a quando le bombette non saranno ben dorate su ogni lato.

Il vino ideale

In pochissimo tempo avremo realizzato un piatto ricco di gusto ma davvero facile da preparare da servire ben caldo. Se infine vogliamo abbinare un vino che si sposi alla perfezione con le bombette, consigliamo i vini tipici regionali pugliesi come il Primitivo o il Negroamaro.

Approfondimento

Tremendamente soffici e gustose queste polpette economiche ideali per salvare in fretta ogni cena