La tavola delle feste è veramente completa solamente quando abbiamo un bel centrotavola e dei deliziosi segnaposto.

Per il primo, per esempio, in un articolo precedente abbiamo visto come fare un originale centrotavola da gustare e salva portafoglio con la pasta sfoglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per i segnaposto, invece, potremmo trovare un’idea estrosa e insolita in questo articolo.

Infatti, vedremo come realizzarne alcuni particolari ma in maniera semplicissima, in sintonia con il Natale, belli da vedere e da acquolina in bocca.

Altro che pigne e tovaglioli ad albero di Natale, ecco come fare dei segnaposto natalizi originali e golosi

Generalmente pigne dorate e tovagliolini piegati ad albero o a stella indicano agli ospiti dove sedersi.

Quest’anno, però, potremmo eliminare questi graziosi vegetali secchi e tenere i tovaglioli a loro posto, realizzando dei segnaposto diversi.

La loro forma sarà identica ai bastoncini di zucchero americani, i candy canes, ma in una versione salata e altrettanto sgranocchiabile.

Quindi, mettiamoci all’opera e vediamo come realizzarli e completarli per la nostra tavola imbandita a festa.

Ingredienti per 10 segnaposto

125 grammi di farina 00;

30 grammi di semola rimacinata;

20 ml di olio extravergine d’oliva;

80 ml di acqua a temperatura ambiente;

6 grammi di sale;

un cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate o pizza;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

2-3 cucchiaini rasi di paprica dolce;

semi di sesamo quanto basta.

Per decorare:

nastro di raso verde;

pezzettini di carta o cartoncino riciclato;

una bucatrice;

un pennarello nero o dorato;

forbici con lama a zig zag.

Procedimento

Iniziamo setacciando la farina 00, la semola e il lievito all’interno di una ciotola.

Uniamo l’olio, il sale e l’acqua e impastiamo con un cucchiaio.

Appena l’impasto inizia a prendere forma, versiamolo su un piano, cosparso di farina, dove possiamo lavorarlo con comodità.

A questo punto, dividiamo l’impasto in due panetti: in uno aggiungiamo il parmigiano e nell’altro la paprica dolce.

Continuiamo ad impastare per bene con le mani fino ad ottenere una consistenza compatta.

Avremo così due panetti di colori diversi, da riporre all’interno di due ciotole oleate, coprire con pellicola e far riposare in frigo per 20 minuti.

Trascorso questo periodo di tempo, suddividiamo ognuno dei due panetti in 10 pezzettini di uguale dimensione.

Li lavoriamo per renderli dei sottili salsicciotti e procediamo così: intrecciamo tra di loro il salsicciotto bianco e quello rosso e diamo la forma tipica del bastoncino di zucchero americano.

Ne realizziamo 10, li disponiamo su una teglia foderata con carta forno, spennelliamo con acqua, cospargiamo con semi di sesamo e inforniamo a 180 gradi per 15 minuti.

Decorazione

Mentre i nostri bastoncini si raffreddano, completiamo l’opera.

Tagliamo il cartoncino con le forbici per creare dei rettangoli sui quali scrivere i nostri nomi e quelli degli ospiti.

Facciamo un buco sul lato sinistro del rettangolino, passiamo dentro il nastro e poi fissiamo il tutto sul bastoncino facendo un bel fiocco.

Quindi, altro che pigne e tovaglioli ad albero di Natale, ecco come fare dei segnaposto natalizi originali e golosi.

Approfondimento

Per brindare con classe a Natale e Capodanno senza spendere tantissimi soldi, ecco 4 bottiglie di spumante sotto 20 euro.