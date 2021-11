Che le piante fioriscono più in primavera e in estate è cosa ben nota a tutti. D’altra parte, gli esperti conoscitori di botanica sanno anche che ci sono alcune piante che riescono a sfidare le intemperie dell’inverno con il colore dei loro fiori.

Ebbene sì, esistono anche molte piante che fioriscono d’inverno. Se le scegliamo con cura, potremo trasformare il nostro giardino da verde a coloratissimo, facendo finalmente invidia anche ai nostri vicini. Infatti, altro che piante verdi se scegliamo queste piante colorate che fioriscono anche d’inverno.

Ciclamino e cactus di Natale

Cominciamo con rendere colorato il nostro giardino con dei ciclamini. I suoi colori che variano dal rosa al rosso scuro, quasi violaceo, saranno delle pennellate di gioia in un giardino verde.

Il ciclamino non ama il calore troppo diretto e eccessivo e dunque, in vista dell’estate, dobbiamo disporli in zone non troppo esposte al sole. Per quanto riguarda l’innaffiamento, dovremmo ricordarci che questa pianta non ama né i ristagni né l’acqua diretta sulle sue foglie. Le muffe che si creerebbero potrebbero danneggiare gravemente la pianta.

Se invece vogliamo colorare naturalmente i nostri interni, possiamo optare sia per la più classica stella di Natale sia per il cactus di Natale. Certo, ci sono piante di Natale molto conosciute e diffuse, ma il cactus di Natale ha la particolarità di fiorire proprio nei giorni di festa. Dura anche tantissimi anni e ci regala sempre dei fiori rosa, rossi e violacei sempre tra dicembre e gennaio.

Un’altra pianta che non può proprio mancare alla nostra collezione invernale è l’elleboro. La conosciamo anche come rosa di Natale e si tratta proprio di una pianta rustica che non ha alcun bisogno di eccessive attenzioni. Tra l’altro, se la mettiamo a diretto contatto con la luce del sole, rischiamo solo di farla appassire velocemente.

Altrimenti, possiamo sempre andare sul sicuro e scegliere la viola del pensiero. Non fiorisce proprio a Natale ma comincia nell’autunno inoltrato e finisce verso primavera. Il periodo è coperto per intero e le basse temperature di questi mesi sono un valido alleato per la lucentezza del colore dei suoi fiori.

Infine, pensiamo anche all’erica gracillis. La sua caratteristica principale sono i fiori estremamente resistenti che restano sulla pianta per tutta la durata dell’inverno.

