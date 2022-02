Nessuno crederà ai propri occhi quando scoprirà cosa si nasconde sotto la crosticina di questo piatto croccantissimo di cui stiamo per svelare la ricetta. È un contorno facilissimo da preparare, che si può utilizzare tanto nella cucina di tutti i giorni quanto in una cena raffinata. Il risultato sarà davvero stupefacente ed è garantito che, una volta assaggiato, i commensali esclameranno: “altro che patate e zucchine fritte, meglio il cavolo”.

Il cavolfiore è un ortaggio che difficilmente i più piccoli amano, eppure questa ricetta, che lo vede come protagonista, li conquisterà. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari.

Ingredienti

700 g di cavolfiore;

50 g di pangrattato o pane raffermo tritato;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo tritato;

parmigiano grattugiato;

sale e pepe quanto basta;

peperoncino in polvere quanto basta.

Se ci sono bambini a tavola possiamo evitare di aggiungere quest’ultimo ingrediente. Inoltre, in caso di regime alimentare vegetariano o vegano bisogna prestare attenzione che l’impasto del pane sia senza latte o strutto e che il parmigiano sia con caglio vegetale.

Cominciamo staccando le varie cimette del cavolfiore. Quindi laviamole con cura. Procediamo poi sbollentandole per soli dieci minuti. Si può scegliere, secondo le preferenze personali, di farlo in poca acqua salata, oppure di prediligere la cottura a vapore. Ricordiamo però che in entrambi i casi i 10 minuti vanno calcolati dal momento in cui l’acqua bolle, quindi si comincia a formare il vapore. Alcuni consigli permettono di evitare il diffondersi del tipico odore cattivo che il cavolfiore emana in cottura.

Altro che patate e zucchine fritte è questo il contorno croccante insospettabile che conquisterà grandi e piccini

Arrivati a questo punto, quindi, scoliamo il cavolo. Tamponiamolo delicatamente con della carta assorbente per eliminare l’acqua in eccesso.

Cospargiamo poi le cimette con l’olio. Giriamole con cura in modo che tutta la superficie risulti ben unta. In una ciotola a parte mescoliamo il pan grattato con il parmigiano, il prezzemolo tritato, il sale, il pepe ed il peperoncino in polvere, se si è scelto di adoperarlo. Quindi versiamo questa preparazione sul cavolo. Giriamo fino a che ogni cimetta non sarà ben avvolta da questa panatura. Si tratta di una panatura perfetta perché grazie all’aiuto dell’olio con cui le abbiamo unte riusciremo ad avere un ottimo collante. Non ci resta che versare il tutto in una pirofila abbastanza larga affinché le cimette siano ben distanziate fra loro. Infine cuociamo in forno per venti minuti a 180°.

