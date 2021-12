Le feste per molti più attese stanno per arrivare e tra le tante cose da preparare non dobbiamo dimenticarci forse di quella più importante: il menu. È opportuno definirlo per bene, cercare di assecondare i gusti dei nostri ospiti e creare un’armonia tra le varie pietanze, senza mischiare piatti troppo pesanti.

Tuttavia, tra le portate ce n’è una a cui solitamente dedichiamo meno tempo ed è il contorno. Che sia di mare o di montagna, generalmente la scelta più gettonata sono le patate, da cuocere al forno con olio e spezie miste. Ma se fossimo stufi dello stesso e banale contorno che riproponiamo ogni anno?

In questo articolo potremmo trovare l’idea giusta e stupire tutti con qualcosa di nuovo.

Altro che patate al forno, è questo il semplice e golosissimo contorno da mangiare con carne e pesce per feste coi fiocchi

Per questa vigilia o per questo Natale, Santo Stefano e Capodanno, realizziamo un contorno diverso dal solito. Le sue parole d’ordine sono: cottura facilissima e successo garantito. Tutto ciò di cui avremo bisogno è una buona scorta di cipolline borettane che affiancheranno deliziosamente sia carne che pesce.

Queste piccole squisitezze sono originarie di Boretto, Emilia-Romagna, e sono famose per il loro gusto delicato e dolcissimo, a prova di bacio.

Le riconosciamo subito perché hanno una singolare forma schiacciata che le rende molto panciute.

Seguendo la ricetta che proponiamo oggi, le andremo a cuocere in agrodolce, con una leggera caramellatura che le renderà ancora più irresistibili.

Ingredienti

Per 500 grammi di cipolline borettane:

35 grammi di aceto di mele;

35 grammi di zucchero;

25 grammi di burro;

15 grammi di acqua;

un rametto di rosmarino fresco;

sale e pepe verde.

Procedimento

Come prima cosa sbucciamo tutte le cipolline, laviamole, tamponiamole per togliere l’acqua in eccesso e insaporiamole con sale e pepe verde tritato.

Completata questa procedura, in una casseruola uniamo lo zucchero e l’acqua e facciamo sciogliere per bene.

Subito dopo, uniamo anche il burro e dopo qualche secondo le cipolline. Facciamo cuocere per qualche minuto a fiamma media, mescolando spesso, per farle caramellare.

Ora, uniamo l’aceto e aumentiamo leggermente la fiamma per farlo evaporare ma stando attenti a non far asciugare la cremina di cottura.

Poi, uniamo il rosmarino, abbassiamo il fuoco, copriamo e lasciamo cuocere per circa 30 minuti mescolando ogni 8-10 minuti.

L’importante è che alla fine saranno ben dorate fuori e morbidissime dentro.

Un ultimo suggerimento

Possiamo preparare questo contorno anche un giorno prima in modo tale che tutti gli ingredienti rilascino i loro sapori e si amalgamino alla perfezione. Conserviamo le cipolline cotte in un contenitore di vetro, ben coperto, e in frigo e poi scaldiamo in padella con un altro po’ di burro. Infine, possiamo servirle sia calde sia tiepide.

Approfondimento

