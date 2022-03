Uno degli elettrodomestici che maggiormente si è impossessato delle nostre case negli ultimi anni è sicuramente la lavastoviglie. Stando alle statistiche, sarebbe presente in 1 famiglia italiana su 3. Percentuali che potrebbero però salire, visto che in molte abitazioni, ce ne sarebbero addirittura due. Con la presenza di un ulteriore pezzo anche in una taverna. Per la comodità di non spostare le stoviglie quando abbiamo amici e parenti a cena, o i figli che fanno le festicciole. Seguendo i consigli dei venditori e delle case di produzione, dovremmo manutenere correttamente questo elettrodomestico quotidianamente. Ma attenzione che non ci riferiamo solo ai prodotti di qualità da usare, ma anche alle abitudini di carico e svolgimento del ciclo. Piccole ma significative attenzioni, che potrebbero fare la differenza non solo nella durata della lavastoviglie ma anche nella qualità del lavaggio.

Attenzione alla trappola del cestello superiore

L’Italia si divide anche nei suggerimenti corretti su come posizionare correttamente le stoviglie. Soprattutto se a lavare ci sono le pentole col minestrone, i sughi particolarmente unti e l’olio da frittura. Tutto ciò che mettiamo nel cestello superiore potrebbe non lavarsi bene come avviene sotto. Quindi, qualche deposito potrebbe rimanere nelle stoviglie stesse e addirittura cadere su quelle che stanno sotto. Col risultato di rifare il ciclo o lavare a mano qualche pezzo. Il che equivale a consumare il doppio di acqua, energia e prodotto per pulizia. Allo stesso modo, sarebbe più corretto quindi estrarre prima le stoviglie inferiori e poi quelle superiori.

Altro che pastiglie e detersivi sbagliati, ecco gli errori sorprendenti che commettiamo spesso col rischio di danneggiare la lavastoviglie e sporcare tutto

Sono molte le persone che lanciano la capsula detergente nella macchina senza inserirla nell’apposito vano. Che è lì e fatto apposta per la sua funzione, altrimenti non ci sarebbe. Lasciare lo sportellino aperto e mettere la pastiglia libera nel ciclo significa rischiare che se ne vada direttamente nello scarico, senza lavare e disinfettare. Torniamo al problema dello spreco di cui sopra, oltre a correre il rischio di intasare lo scarico.

Guai a sottovalutare gli irroratori della lavastoviglie

Altro che pastiglie e detersivi sbagliati ma se i piatti non vengono puliti può essere anche a causa di questa comune disattenzione. Parliamo dell’errore che fanno spesso i nostri bambini, in buona fede, quando ci aiutano a caricare la lavastoviglie: impedire agli irroratori di muoversi correttamente.

Di solito succede con pentole grandi e oggetti voluminosi. Magari ce ne accorgiamo subito perché sentiamo sbattere le pale contro l’oggetto. Ma se ciò non accade e il ciclo continua, gli angoli della lavastoviglie non vengono raggiunti dal ciclo di pulizia. Col risultato evidente, ancora una volta, di ritrovarci con parte delle stoviglie sporche.

Approfondimento

Non solo mocio e straccio ma per avere pavimenti igienizzati e splendenti ecco 1 prodotto eccezionale e resistente