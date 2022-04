Altro che Pasqualina o Pastiera, la pecorella di pasta sfoglia da gustare come antipasto ma anche come dolce farà impazzire tutta la famiglia per il pranzo di Pasqua

Le torte salate per Pasqua sono un grande classico, dalla celebre Pasqualina alle varianti con i carciofi. Anche il dolce pasquale è legato alle tradizioni culinarie italiane e ogni anno ritroviamo sulle nostre tavole le colombe o la pastiera. In questo articolo troveremo una ricetta divertente da cucinare insieme ai piccoli chef di casa. Vediamo subito gli ingredienti.

La ricetta della pecorella di pasta sfoglia-versione salata

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia;

un cavolfiore medio

besciamella;

sale grosso ;

grana grattugiato;

2 olive nere.

Preparazione della sagoma:

Per prima cosa dovremo dedicarci al disegno e tracceremo su quadrato di carta forno il contorno di una pecorella seduta. Se in disegno fossimo negati, basterà mettersi qualche minuto al computer per trovare una sagoma da stampare e poi ricalcare. Prepariamo quindi un rotolo di pasta sfoglia e poggiandovi la sagoma ritagliamone i contorni.

Laviamo e facciamo bollire il cavolfiore con un mezzo cucchiaino di sale grosso. Schiacciamolo con una forchetta o in alternativa passiamolo con il frullatore ad immersione. Prepariamo la besciamella con la ricetta con appena tre ingredienti. Ora uniamo la crema di cavolfiore con la besciamella. Coinvolgendo i bambini prepariamo delle lunghe strisce con il secondo rotolo di sfoglia del diametro di circa 1 centimetro. Dovranno sembrare due lunghi salsicciotti. Prendiamo la sagoma della pecorella di sfoglia e nella parte del vello spalmiamo il nostro composto di cavolfiori e besciamella. Cospargiamo sulla parte con la crema di cavolfiore il grana grattugiato.

Prendiamo le nostre strisce e spennelliamone la superficie superiore con un po’ di composto di cavolfiore. Dovremo essere parchi in questo caso perché la crema non dovrà fuoriuscire. Ora arrotoliamo le strisce su loro stesse formando delle girelle. Basteranno due massimo tre giri di sfoglia, poi tagliamo e ne iniziamo un’altra. Adagiamo le girelle sulla sagoma della pecorella nella parte del vello, sopra il grana grattugiato. Il tocco finale consiste nel posizionare le olive nere come occhi e naso della pecorella. Non ci resta che infornare a 180° per trenta minuti. La nostra pecorella riccioluta farà la gioia di grandi e piccini a Pasqua.

La versione dolce

Ingredienti:

due rotoli di pasta sfoglia;

500 grammi di fragole lavate e tagliate a pezzi;

tre cucchiai di zucchero;

tre mirtilli.

Il procedimento sarà esattamente il medesimo ma al posto di cavolfiore e besciamella utilizzeremo le fragole frullate. Al posto del grana metteremo un poco di zucchero spolverizzato. Per i due occhi e il naso della pecorella utilizzeremo i tre mirtilli. Serviremo ancora calda con una spruzzata di panna montata a lato.

Altro che Pasqualina o Pastiera, la pecorella di sfoglia è economica, buona e facile da preparare.

