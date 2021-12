I panettoni e i pandori si riconfermano veri protagonisti delle festività che si stanno avvicinando.

Infatti, manca poco ai pranzi e alle cene natalizie con parenti ed amici. Alla fine del pasto i protagonisti saranno proprio i classici lievitati del Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La scelta sarà varia e molto semplice, se si guarda al portafoglio sarà possibile acquistare panettoni e pandori a meno di 5 euro.

In alternativa anche i panettoni e i pandori leggermente più cari da utilizzare anche come regalo dell’ultimo minuto.

Oltre a questi, però esistono anche degli altri dolci perfetti per le festività natalizie. Si sta scrivendo del Panforte di Siena ma anche del kürtőskalác, un dolce ungherese a forma di camino.

Un dolce che si sta diffondendo alle nostre latitudini per la sua bontà e la sua dolcezza.

Altro che panettoni e pandori, per stupire tutti a Natale scegliamo questo dolce natalizio delizioso

Il kürtőskalác è un dolce originario della Transilvania, uno dei dolci più antichi dell’Ungheria. Chi ha visitato queste zone, sia in Ungheria che in Romania, sa che è possibile trovare questi dolci praticamente ovunque.

In origine questo dolce veniva preparato specialmente in occasioni speciali come matrimoni o festività.

Oggi, si può trovare quasi tutto l’anno senza particolare difficoltà specialmente nelle zone della Transilvania.

In Italia, invece, è particolarmente diffuso nel periodo natalizio in mercatini di Natale ma non solo.

La ricetta di questo dolce è secolare e inizialmente era utilizzato l’impasto lievitato del pane.

Questo veniva tagliato in strisce molto sottili, avvolto attorno ad un cilindro in legno e passato nello zucchero.

Durante la cottura lo zucchero sciogliendosi donava il classico gusto dolce a questo vero e proprio “camino di Natale”.

Oggi la preparazione si discosta leggermente da quella tradizionale ma il suo gusto unico è rimasto sempre il medesimo.

Nella preparazione si tende a utilizzare il burro per spennellare la pasta avvolta su un cilindro. Chi ama il sapore della cannella, poi, potrà anche utilizzare questa spezia per insaporire il kürtőskalác.

Ottime alternative saranno una copertura di cioccolata o di cannella.

Chi si diletta in cucina potrà provare a preparare questo dolce direttamente a casa. Altrimenti è davvero semplice trovarli in vendita sia in negozi di specialità ungheresi o romene che su internet. In mercatini di Natale restano comunque uno dei luoghi ideali per gustare questi dolci speciali.

Ecco quindi, perché altro che panettoni e pandori, per stupire tutti a Natale scegliamo questo dolce natalizio delizioso.