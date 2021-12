Altro che panettone o pandoro e spumante, ecco le idee regalo di Natale e Capodanno 2021

Le prossime settimane saranno cruciali per molti italiani in merito al regalo da fare ad amici (personali, di famiglia, di lavoro) e parenti. La domanda clou sarà quasi sempre la stessa: cosa regalare ed essere sicuri di non sbagliare dono?

Spesso la scelta ricade sui simboli tipici del Natale, sia per ragioni di budget che, spesso, anche per pigrizia nel voler cercare altrove. Tuttavia, secondo gli esperti di costume, altro che pandoro o panettone e spumante, ecco le idee regalo di Natale e Capodanno 2021. Vediamo di scoprire quali sono le tendenze in atto quest’anno.

Le gift card si stanno rilevando le idee regalo di Natale e Capodanno 2021

Secondo gli addetti ai lavori, l’idea regalo prediletta del 2021 è la gift card. L’espressione inglese traduce il più familiare “buono regalo”, ossia una cifra versata in anticipo presso un punto vendita e caricata su una carta. Poi, entro un certo periodo di tempo, il destinatario potrà spendere (spesso anche in più tranches, fino ad esaurimento) il credito a suo piacimento.

Oggi in commercio ci sono gift card in ogni ambito: dal parrucchiere all’estetista, dall’abbigliamento alle calzature, dal cibo ai farmaci. Poi abbiamo l’universo degli elettrodomestici, dei viaggi, il carburante e così via. Infine c’è anche abbondanza di scelta in merito al luogo presso cui richiederle. Si spazia infatti dal negozio sotto casa al grande punto vendita rinomato.

In estrema sintesi la formula permette di ottimizzare (almeno) 3 elementi:

si rispetta perfettamente il proprio budget di spesa (al riguardo, ecco una tecnica per gestire alla grande lo stipendio);

si è fiduciosi di rendere contento il destinatario della card;

la praticità (in termini di tempo) della soluzione.

Le idee green

Un altro must delle festività natalizie 2021 sono i regali green, ecosostenibili. Il riferimento è sia alla tecnica di produzione e/o provenienza del regalo in sé, sia in merito al rimando all’universo green in generale.

Ad esempio può trattarsi di un prodotto 100% bio, come nel caso del caffè, zucchero, confetture, etc. a filiera certificata.

Oppure può trattarsi di una serra idroponica green (qui al link tutti i dettagli sul tema), un kit di coltivazione, un alveare da balcone, e similari. Inoltre si vanno sempre più affermando anche le adozioni a distanza di capre, mucche, alberi di ulivo (ulteriori dettagli a questo link), di ciliegio e così via.

La soluzione in questo caso permette di ottenere diversi scopi: sostenere l’allevatore e/o agricoltore, regalare cibo bio e scegliere un dono al di fuori degli schemi.

Altro che pandoro o panettone e spumante, ecco le idee regalo di Natale e Capodanno 2021

Per gli esperti, quindi, l’idea regalo vincente del 2021 deve rispondere al criterio dell’utilità. Si dovrebbe evitare di regalare un possibile oggetto-doppione e, in un certo senso, mettere in difficoltà, in imbarazzo il destinatario.

“E adesso cosa me ne faccio?, si sente spesso dire. Per evitare tutto ciò (o peggio ancora, il classico riciclo dei regali), meglio puntare sull’utilità, la personalizzazione e l’originalità del regalo. In chiusura, a prescindere dai regali, auguriamo buone festività di fine anno a tutti i nostri Lettori!