Manca appena qualche settimana al Natale e nell’aria si respira il candido sapore di panettoni e pandori, che accompagneranno le nostre feste. Ampia scelta di panettoni, dal classico uvetta e canditi ai più fantasiosi con creme per accontentare tutti. Al contempo, gli amanti del pandoro lo gusteranno al naturale o magari accompagnato da salse varie. Natale, però, non è solo panettone e pandoro. Infatti, l’autunno ci regala frutti interessanti con cui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia in cucina.

Fantasie di stagione

Tra i tanti frutti di stagione oggi proponiamo una variante fantasiosa della classica torta alle mele. Andiamo, quindi, a vedere gli ingredienti per preparare la torta alle mele con salsa al basilico.

Per la frolla:

200 gr. di farina 00;

150 gr. di burro;

40 gr. di zucchero semolato;

la scorza di 1 limone;

½ bustina di lievito;

1 cucchiaio di panna;

burro e farina q.b. per la teglia.

Per il ripieno:

3 mele;

60 gr. di zucchero semolato;

50 gr. di uvetta;

15 gr. di pinoli;

il succo di 1 limone.

Per la salsa:

1 mela verde grande;

50 gr. di zucchero a velo;

5 foglie di basilico;

il succo di 1 limone.

Altro che panettone e pandoro, sorprendiamo i nostri ospiti con questa facile e delicata torta di mele

Iniziamo a sciogliere il burro a bagnomaria.

Andiamo poi a preparare la frolla, disponendo la farina a fontana su una spianatoia. Mettiamo al centro della nostra fontana lo zucchero, il lievito, la scorza grattugiata del limone, un cucchiaio di panna e il burro fuso. Impastiamo fino a formare una palla ben liscia e lasciamo riposare in frigorifero per 30 minuti, avvolta in una pellicola trasparente.

Passiamo, ora, a preparare il ripieno. Ammolliamo e strizziamo l’uvetta. Sbucciamo le mele e tagliamole a fette sottili. Raccogliamole poi in una ciotola con l’uvetta, lo zucchero e i pinoli. Amalgamiamo, così, al nostro ripieno il succo di limone filtrato.

Trascorsi i 30 minuti, riprendiamo la frolla dal frigo. Su una spianatoia tiriamo la pasta con un mattarello fino ad ottenere due dischi di 3 millimetri di spessore. Uno dovrà essere leggermente più largo dell’altro. Prendiamo, quindi, il disco più piccolo e pratichiamo dei fori con un bicchiere. Andiamo a imburrare e infarinare una teglia chiusa da 20 cm e foderiamola con il disco grande. Distribuiamo, poi, il ripieno nello stampo e ricopriamolo con il disco piccolo. Sigilliamo i bordi e cuociamo a 150°C per 30 minuti.

Dolce tentazione

Nel frattempo che la nostra torta cuoce, andiamo a preparare la salsa. In un recipiente andiamo a mettere la mela verde sbucciata e tagliata a pezzettini e le foglie di basilico. Frulliamo il tutto aiutandoci con un mixer. Uniamo pian piano lo zucchero a velo e il succo di limone e continuiamo a frullare fino ad ottenere una morbida salsa.

Quando la nostra torta sarà pronta, possiamo toglierla dal forno.

A questo punto con l’aiuto di un cucchiaio guarniamo i fori praticati precedentemente con la salsa al basilico. Possiamo in alternativa usare la salsa come accompagnamento. Altro che panettone e pandoro, sorprendiamo i nostri ospiti con questa facile e delicata torta di mele gustosa e fantasiosa.