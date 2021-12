Se pensiamo alle feste natalizie, ci sono dei simboli di cui non possiamo fare a meno. Sicuramente molti faranno uno strepitoso albero di Natale, magari rivisitato con elementi di fai da te. In molte case ci sarà anche il presepe, seppur di piccole dimensioni, o gigante con cascate ed effetti scenografici sbalorditivi.

Oltre ai classici addobbi per la casa e spettacolari decorazioni per gli esterni e giardini, non potranno mancare panettone e pandoro. Sono dei must di ogni pranzo, cena ma anche colazione e merenda dei più piccoli e degli adulti.

Entrambi provengono da una tradizione antica e molto elaborata, anche i migliori pasticceri trovano non poche insidie nella preparazione. Necessitano di lunghe lievitazioni e le tecniche sono abbastanza complesse. Infatti, è raro prepararli in casa ed avere gli stessi risultati di una pasticceria artigianale.

Altro che panettone e pandoro, è questo il dolce di Natale alternativo più semplice e facile da preparare

Questi golosi dolci tradizionali prevedono ricette tramandate di generazione in generazione e conoscere tutti i segreti e i trucchetti è praticamente impossibile. Quindi, non rimane che acquistarli, ogni anno, se li vogliamo di un certo livello, i costi sono anche abbastanza alti.

Un’alternativa, dunque, sarebbero i dolci fatti in casa, più veloci ed economici ma che ci faranno fare comunque un figurone. Ogni regione, per ogni festa, ha le sue specialità, ognuna è diversa dall’altra, ma tutte sono speciali e molto invitanti.

Potremmo prendere spunto e delle variazioni dal pandolce genovese, realizzato con ingredienti semplici e canditi. Per renderlo goloso ai più piccoli, però, al posto dei canditi potremo inserire nocciole e cioccolato.

Così, altro che panettone e pandoro, è questo il dolce di Natale alternativo più semplice e facile da preparare, ma soprattutto sarà pronto in meno di un’ora. Vediamo come.

La ricetta

Gli ingredienti per realizzare la variante del pandolce sono:

450 gr di farina 00 (meglio se almeno metà è Manitoba);

150 gr di burro morbido;

150 gr di zucchero;

2 uova;

100 gr di nocciole;

100 gr di cioccolato (gocce o scaglie);

una bustina di lievito per dolci;

un cucchiaino di buccia di arancia bio;

un cucchiaio di miele;

a piacere marsala o acqua di fiori d’arancio.

Inseriamo tutti gli ingredienti in una grande ciotola, tranne nocciole, cioccolato e farina setacciata, che bisogna inserire solo alla fine. Otterremo una pasta simile alla frolla, morbida e omogenea che finiamo di impastare con le mani.

Creiamo una sorta di palla da mettere in una teglia foderata grande, anche quadrata, e schiacciamo con le mani leggermente. Incidiamo con il coltello un triangolo al centro e inforniamo, nel forno già caldo, a 160° per 35-40 minuti. Appena pronto, facciamolo freddare e serviamolo in un elegante piatto da portata.

