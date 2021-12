Soffice come una nuvola, questa torta spopolerà sulle tavole natalizie di quest’anno. La ricetta non è una novità, eppure è talmente buona, facile e veloce che ogni anno torna ad allietare i palati di grandi e piccini. Gettonatissima e adatta da preparare anche con i bambini, la torta che mostreremo questa sera s’inserisce nell’elenco di preparazioni dalla bontà semplice.

Un vero asso nella manica da servire nelle fredde giornate invernali, come questa cremosissima torta di mele per soli adulti, perfetta per riscaldarsi in compagnia.

Da non perdere, anche questa torta che è il dessert di chi non ha tempo ma vuole servire un dolce strepitoso in poche mosse.

In prossimità delle festività natalizie saranno i dolci tipici del periodo ad arricchire le tavole imbandite. Immancabili, ad esempio, questi struffoli napoletani morbidi e sfiziosi. Pandori e panettoni, poi, sono un vero must delle feste. Tuttavia, per chi vuole cimentarsi in una preparazione facile e veloce da poter servire da sola o da farcire con Nutella o crema, ecco una ricetta favolosa.

Dunque, altro che pandoro e panettone, è questa la ricetta sofficissima per fare un figurone in 10 minuti

Si chiama torta del sorriso ed è perfetta anche a colazione. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

200 grammi di farina di riso;

100 grammi di fecola di patate;

250 grammi di zucchero;

4 uova;

120 grammi di olio di semi;

150 grammi di yogurt cremoso bianco;

1 bustina di lievito;

1 bustina di vanillina.

Procedimento

Innanzitutto, bisognerà lavorare le uova con lo zucchero fino a raggiungere una consistenza spumosa. Poi, aggiungere la farina di riso e la fecola di patate. Mescolare e unire anche lo yogurt. Poi, versare a filo l’olio ed infine, aggiungere anche il lievito e la vanillina.

Amalgamare bene tutti gli ingredienti in modo da evitare la formazione di grumi. In 10 minuti l’impasto sarà pronto. Ora, bisognerà solamente farlo cuocere. Quindi, prendere uno stampo e ricoprirlo da carta da forno. Poi, versare il composto e infornare. Far cuocere per 30 minuti alla temperatura di 180°.

Infine, prima di servire, si consiglia di provvedere con una spolverata di zucchero a velo. Dunque, altro che pandoro e panettone, è questa la ricetta sofficissima per fare un figurone in 10 minuti.