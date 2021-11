L’anno in corso sta per finire. Il Covid 19 ha segnato le vite di tutti in questi ultimi due anni. Sogni, desideri, progetti, lavoro, speranze e amori. Tutti vorremmo sapere cosa ci aspetta nell’anno che verrà. Specialmente chi si trova in un momento di precarietà, in futuro si aspetta tempi più favorevoli.

Per prevedere il futuro molte persone si affidano all’astrologia, in particolare all’oroscopo. A cadenza settimanale o mensile, ognuno sceglie il suo oroscopo preferito da cui prendere spunto.

Ma altro che oroscopo, con quest’antichissimo metodo dell’astrologia scopriamo i desideri e come realizzarli in futuro. Vediamo insieme di cosa si tratta e come utilizzarlo per realizzare i nostri sogni.

Tra le origini e le parole

L’astrologia si compone di vari metodi di divinazione. Tra queste c’è la numerologia. Le sue origini risalgono ad un periodo compreso tra il 569 e il 470 d.C ed il suo esponente più famoso fu il filosofo greco Pitagora. Egli credeva che ogni cosa nel mondo corrispondesse a un numero. Inoltre riteneva che ogni cifra ha un significato e da questo possiamo capire noi stessi.

La numerologia trova la sua massima espressione nella Cabala dell’ebraismo rabbinico. Tra le 22 lettere dell’alfabeto ebraico viene ricercato il legame tra il nome e il numero. Quindi se a ogni lettera corrisponde un numero, ogni nome corrisponderà a una somma di numeri. Col tempo, questo tipo di formula ha indicato un metodo per comprendere la vita.

Ma come funziona la numerologia e come possiamo utilizzarla per arricchire la nostra vita? Basta la nostra data di nascita per ricavare il numero di nascita e le informazioni a essa connesse. Chi è nato il 4 avrà come numero il 4. Chi invece è nato il 18 o il 31 dovrà sommare le due cifre (es. 31: 3+1=4). A ciascun numero corrisponde un significato esoterico diverso. Stessa cosa accade per le lettere.

Al numero della vita si può associare quello del mese, le cui cifre vanno sommate e aggiunte al numero iniziale. Se è presente uno 0, allora verrà anch’esso sommato (es. 10: 1+0= 1). Poi si aggiungono anche le cifre dell’anno di nascita (es 1991: 1+9+9+1=20). Quest’ultimo numero deve essere ridotto sommando le due cifre fino a ridurle a una sola (es. 2+0=2). Stessa riduzione verrà fatta per tutti i numeri ottenuti in precedenza.

Infine, questi saranno sommati. Il numero che si ottiene corrisponderà a una personalità tra quelle elencate dalla numerologia. Stessa cosa si può fare con le lettere del numero del destino. Usiamo nome e cognome per trovare i numeri corrispondenti a ogni lettera. Il numero 5 corrisponde al divertimento e alla libertà. L’1 corrisponde alla personalità indipendente e vivace.

