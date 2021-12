La tradizione vuole che la notte del 24 dicembre si mangi pesce. Infatti l’attesa della nascita di Gesù Bambino è canonicamente considerata un giorno “di magro”, quindi la carne dovrebbe essere esclusa. Questa imposizione è particolarmente sentita soprattutto sulle tavole del Sud Italia dove per questa occasione si serve tutto un menù di mare che però a volte rischia di risultare noioso. Per questo oggi proponiamo un’alternativa diversa che sicuramente sarà un successo. Altro che noiosi crostini al salmone o capesante gratinate, ecco qual è il vero antipasto delle feste che farà impazzire gli ospiti. Vediamo insieme come sfruttare le altre materie prime presenti sul mercato.

Quando si parla degli antipasti di mare ci sono tanti classici che a lungo andare poi stufano. Uno di questi ad esempio è il polpo in umido, spesso accompagnato da patate e olive. Un’altra alternativa già abusata consiste nel proporre il tentacolo arrosto o al massimo fritto. Se si desidera fare qualcosa di diverso però lo si può proporre come primo. È ora infatti di dire basta al noioso polpo arrosto o in insalata, questo piatto di mare è la vera perla delle festività che sta spopolando sulle tavole natalizie.

Altrimenti, molti decidono anche di servire i crostini con il pesce affumicato, specialmente il salmone oppure le capesante gratinate. Oppure ci sono molti altri tipi di prodotti che però non rappresentano proprio la scelta migliore. Ad esempio moltissimi amano questo pesce nobile e gustoso ma non sanno che potrebbe nascondere dei rischi per la salute. Esistono però molti altri frutti di mare deliziosi e anche facili da preparare. Ad esempio oggi vogliamo parlare dei bianchetti.

Sotto quali forme si può proporre questa delizia

Questi sono il novellame del pesce azzurro e si possono trovare nella pescheria sotto il nome di gianchetti. Essendo un elemento molto versatile si prestano a molti tipi di preparazione. Infatti si possono cucinare sbollentati e conditi semplicemente con sale, olio e limone, oppure friggere. Un’altra ottima alternativa è unirli a della pastella creando delle deliziose frittelle o delle polpettine da portare in tavola belle calde.

Approfondimento

