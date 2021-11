L’autunno in molte regioni d’Italia è ormai entrato nel vivo. Le temperature si sono abbassate e la maggior parte delle persone ha già tirato fuori capispalla e giubbotti pesanti.

Per proteggersi al meglio dal freddo, infatti, non c’è niente di meglio che un caldo cappotto o un piumino, preferibilmente sintetico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra i cappotti a spopolare sono quelli di colore nero e quelli cammello ma non sono gli unici. Infatti, anche altri colori si incontreranno frequentemente in negozi e per strada. Scegliere il cappotto di qualità e più adatto alla propria fisicità potrebbe sembrare difficile. Eppure esistono dei trucchetti che ci aiuteranno a comprare il cappotto migliore di tutti, proprio quel capospalla che ci accompagnerà a lungo nel tempo.

Tra i cappotti colorati che più incontreremo per strada una menzione particolare merita quello rosso.

Altro che nero e cammello ecco il cappotto simbolo di eleganza e passione che sta spopolando

Il rosso è il colore del sangue e delle fiamme spesso associato a sentimenti quali amore o pericolo. Chi sceglie un cappotto di questo colore è una persona che non vuole sicuramente passare inosservata. Tutto il contrario di chi, invece, predilige colori che non attirano particolarmente l’attenzione altrui.

Il cappotto rosso riuscirà sicuramente a regalare colore anche all’inverno più triste. Ma questo colore non è solo simbolo di energia e vitalità dal momento che rappresenta anche eleganza innata. Scegliere un cappotto rosso di qualità sarà molto importante per la durata dello stesso, perfetti quelli in lana o cachemire. Un capospalla di questo colore non può davvero mancare nel guardaroba invernale. Infatti, altro che nero e cammello ecco il cappotto simbolo di eleganza e passione che sta spopolando.

Come abbinarlo

Il cappotto rosso, mono o doppiopetto, potrà essere abbinato molto bene con un look total black ma non limitiamoci a questo. Infatti, un paio di jeans, degli stivali e un maglioncino nero saranno perfetti abbinati insieme.

Potrà, inoltre, essere indossato in molti modi diversi, dagli abbinamenti più eleganti e bon ton fino a quelli più casual e contemporanei.

Abbinare questo cappotto a un paio di anfibi renderà subito il look molto più giovanile e moderno.

Altrimenti, le donne più classiche, potranno indossarlo con dei pantaloni palazzo e un maglioncino oppure con una gonna. La sera, poi, sarà perfetto sopra ad un abito lungo di colore nero.

Uno degli abbinamenti di colore più sdoganato degli ultimi tempi è quello che vede il rosso combinato con il rosa. Sicuramente non amato da tutti ma l’effetto potrebbe davvero sorprendere.