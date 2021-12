Siamo già nell’ultimo mese dell’anno e mancano pochi giorni a Natale. Le feste rappresentano per molti di noi un momento di serenità da condividere in famiglia.

Come ogni anno, è tradizione riunirsi attorno ad una bella tavola imbandita e consumare tutti insieme il pranzo di Natale.

Per dare il via al pranzo possiamo provare l’antipasto insolito super goloso per le feste che siamo certi lascerà tutti a bocca aperta.

Se invece stiamo cercando un’idea veloce e semplice per una ricetta che conquisterà subito gli ospiti, questo piatto fa al caso nostro.

Infatti altro che merluzzo o salmone, è la spatola cucinata così lo stuzzicante secondo piatto che conquisterà tutti a Natale.

Il pesce è una pietanza sempre molto apprezzata, soprattutto durante le feste. Come abbiamo consigliato, non orata o spigola ma i calamari cucinati così sono il piatto che spopolerà sulle tavole a Natale.

Tuttavia, se vogliamo stupire i commensali con un altro piatto molto semplice e veloce, la torta rustica delle feste è un’esplosione di sapore.

Quindi, adesso scopriamo gli ingredienti e le fasi di preparazione di questo piatto squisito che vede la spatola come protagonista.

Ingredienti

1 kg di filetti di spatola;

100 g di caciocavallo;

3 fette di pancarré;

100 g di pangrattato;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaino di uva passa;

1 cucchiaino di pinoli;

il succo di mezzo limone;

1 mazzetto di prezzemolo;

30 g di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questi deliziosi involtini, facciamoci sfilettare il pesce spatola ricavando delle fette di circa 12 centimetri di lunghezza. Tritiamo l’aglio e il prezzemolo e mettiamoli da parte in una ciotola. In una padella facciamo tostare i pinoli ed aggiungiamoli al trito insieme al caciocavallo grattugiato. In una ciotolina mettiamo in ammollo l’uva passa.

Con un coltello togliamo il bordo del pancarré, sbricioliamo le fette ed aggiungiamole agli altri ingredienti. Spremiamo il succo di mezzo limone, uniamo un filo d’olio extravergine d’oliva, il sale, il pepe, l’uva passa strizzata ed amalgamiamo il tutto. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Mettiamo in un piatto il pangrattato e in una scodellina l’olio. Adagiamo i filetti di spatola su un tagliere in modo che la pelle sia rivolta verso l’alto. Prendiamo un po’ di composto e mettiamolo sul filetto. Arrotoliamolo delicatamente e passiamolo prima nell’olio e poi nel pangrattato. Blocchiamo gli involtini con uno stecchino e disponiamoli su una teglia rivestita da carta forno leggermente unta. Infine, inforniamo gli involtini e facciamoli cuocere per circa 15 minuti.

Consigli

Possiamo accompagnare questi sfiziosi involtini di pesce spatola con un delizioso purè di patate. Per iniziare, facciamo lessare un chilo di patate per circa 20 minuti. Quando riusciremo ad infilzarle con la forchetta, potremo spegnere la fiamma.

Sbucciamo le patate, schiacciamole con uno schiacciapatate e trasferiamole in un tegame. Uniamo un po’ di sale, pepe nero e un pizzico di noce moscata.

Versiamo 200 millilitri di latte a filo mescolando il tutto con una frusta. Non appena la purea sarà morbida, aggiungiamo un cucchiaio generoso di burro ed uno di parmigiano. Dopo 1 minuto potremo spegnere la fiamma e gustare questo delizioso purè come accompagnamento agli involtini.