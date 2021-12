Quando siamo assaliti dalla fame cieca di dolci non sempre il tempo è dalla nostra parte. Capita, infatti che spesso per stare dietro ai mille impegni della giornata non si riesca nemmeno a trovare il tempo per un dolce sfizio. Per fortuna la ricetta che presentiamo oggi non solo è tremendamente facile, ma anche molto veloce. Avevamo già abbracciato questo concetto di rapidità di esecuzione e risultai eccellenti svelando come realizzare con un rotolo di sfoglia e una mela un dolce irresistibile. Tuttavia, sebbene le mele siano spesso tra i frutti più gettonati da impiegare in dolci veloci oggi vogliamo fornire una golosa alternativa. Infatti altro che mele perché con questo frutto di stagione possiamo realizzare un dolce cremoso e veloce.

Tra i frutti più golosi

I cachi sono indubbiamente tra i frutti più amati nel periodo di autunno e inverno. Dolci, saporiti, colorati questi frutti sono anche ricchi di fibre, vitamine e minerali. In molti li adorano perché sono facili da mangiare e il loro sapore spesso fa scordare che siano un frutto e non un dessert.

Oggi vedremo come renderli ancora più gustosi accostandoli ad un solo semplice ingrediente per realizzarne un fantastico budino.

Altro che mele perché con questo frutto di stagione possiamo realizzare un dolce cremoso e veloce

Per realizzare il nostro rapidissimo budino di cachi non dovremo fare altro che spellare il frutto e metterlo in un contenitore. Naturalmente andrà rimosso anche il picciolo e la parte più chiara sottostante che, invece, ha sapore amaro e astringente. Fatto questo, uniamo al frutto sbucciato un abbondante cucchiaio di cacao amaro in polvere. Mixiamo il tutto con un frullatore a immersione fin quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Trasferiamo il composto in un classico vasetto da conserva e lasciamolo nel frigo a riposare per un’ora. Trascorso il tempo di riposo avremo ottenuto un golosissimo dolce ma senza zuccheri aggiunti.

Tocco di classe

Per dare un ulteriore spinta al dolce, possiamo guarnirlo con della granella di nocciole o delle scaglie di cocco disidratato.

Conservazione

Come detto, questo tipo di preparazione senza cotture non altera le proprietà del frutto che rimangono attive e valide. Il nostro budino di cioccolato e cachi può essere conservato fino a due giorni, purché coperto e in frigo.

