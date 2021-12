Leggera come una nuvola, incantevole da servire agli ospiti e semplicemente deliziosa da assaporare. La torta che stiamo per portare in tavola è un vero spettacolo di gusto e semplicità.

Inoltre, la ricetta non prevede la farina, il latte e il burro ma è talmente buona da far leccare i baffi a grandi e piccini. Per questo sta spopolando sui social e nelle cucine.

3 bontà di stagione da copiare subito

Nel periodo autunnale e invernale sono tantissimi i prodotti che si prestano alla realizzazione di ricette sia dolci che salate.

Tra i vari alimenti di stagione sicuramente spiccano le mele. Succose e disponibili in tantissime varietà, le mele sono un vero ingrediente segreto soprattutto nelle torte.

D’altronde, come resistere alla classica e intramontabile torta di mele della nonna?

Incredibilmente buone anche da sole. Questa, ad esempio, è la ricetta della mele cotte più buona di sempre.

Non tutti i frutti sono uguali. Infatti, attenzione a queste mele speciali perché non solo hanno un gusto eccezionale ma aiuterebbero anche circolazione, pelle e capelli.

Tuttavia, creare un dessert buono, facile e veloce senza mele è possibilissimo. Lo dimostra la ricetta di cui parleremo tra pochissimo.

Infatti, altro che mele, è questa la profumatissima torta al limone senza farina, latte e burro che sta spopolando

Preparare la torta leggera al limone è davvero un gioco da ragazzi. Di seguito, tutto l’occorrente per 8 persone.

Ingredienti

150 grammi di mandorle già sbucciate;

100 grammi di zucchero;

4 uova;

un limone (possibilmente biologico) e la sua buccia;

pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

In due ciotole lavorare le uova dividendo i tuorli e gli albumi. Amalgamare i tuorli con lo zucchero, fino a quando non si otterrà un composto spumoso. Poi, montare a neve gli albumi aggiungendo un pizzico di sale. A questo punto in un mixer tritare le mandorle fino a ridurle in polvere. Aggiungere la farina di mandarle al composto di tuorli e zucchero. Aggiungere la buccia di limone e poi il succo. Mescolare con cura gli ingredienti e unire poco alla volta anche gli albumi.

Prendere una tortiera e rivestirla di carta da forno e versare l’impasto. Livellare con un cucchiaio e infornare. Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180°C per circa mezz’ora.

Una volta cotta, prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo. Dunque, altro che mele, è questa la profumatissima torta al limone senza farina, latte e burro che sta spopolando e si prepara in 5 minuti.