Se pensiamo all’arancia pensiamo essenzialmente a due cose. In inverno soprattutto le consumiamo sotto la forma di marmellata e di spremuta.

Tuttavia, se ci limitassimo a consumare questo frutto in queste sole due varianti ci perderemmo molto. Infatti, la cucina, come tutte le altre arti, cambia con il tempo. Grazie allo studio degli ingredienti e delle combinazioni, gli chef continuano a proporre variazioni interessanti alla tradizione.

Un’interessante creazione è data da questa zuppa di pesce in cui le arance hanno un vero posto d’onore. Infatti, altro che marmellate, ecco il vero piatto forte che facciamo con le arance.

Ingredienti

una fettina di vitello per commensale. Va anche bene il girello;

3 arance biologiche;

3 noci generose di burro;

olio extra vergine di oliva;

timo e maggiorana;

farina;

sale, pepe e cannella.

Preparazione

Una variante interessante alla più classica scaloppina al limone è la scaloppina all’arancia. Per questa preparazione possiamo usare sia la carne di pollo sia quella di vitello, dipendendo dal nostro gusto personale.

Queste scaloppine sono perfette per quelle sere in cui dobbiamo inventarci una cena all’ultimo minuto e al palato sono meno aggressive di quelle al limone. Dunque, sono anche più indicate se abbiamo dei bambini a casa.

Non ci resta quindi che prendere un batticarne e battere le fettine che abbiamo comprato dal macellaio. Per questa preparazione abbiamo bisogno di fettine molto sottili, anche perché così riusciamo ad impanarle meglio nella farina. Infatti, in un grande piatto avremo già messo della farina e ogni volta che sbattiamo una fettina la andiamo poi impanare da entrambi i lati con la farina.

Nel frattempo, andiamo a spremere le nostre arance ed estraiamo tutto il loro succo. Lo mettiamo da parte in una piccola boule. Poi, in una padella, facciamo sciogliere il nostro burro e lo mescoliamo con l’olio. Quando il composto si scalda per bene, facciamo rosolare le fettine da entrambi i lati.

Ora che le fettine sono pronte, le togliamo dalla padella e uniamo al fondo di cottura della carne il succo delle arance. Aumentiamo la fiamma e cerchiamo di far amalgamare i due composti. Facciamo passare le fettine ancora nel nuovo sugo per due minuti e poi aggiungiamo le erbe aromatiche e le spezie. Il piatto è poi pronto.

Approfondimento

