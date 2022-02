Quando abbiamo zero idee per la cena e poco tempo a disposizione, delle polpettine potrebbero essere un buon compromesso tra gusto e velocità.

Basta impastare la carne seguendo la ricetta della nonna, o la nostra versione più light, creare tante palline e poi friggerle, tuffarle nel sugo, cuocerle in umido.

Solitamente il loro ingrediente base è il tritato di carne, che può essere di vitello ma anche di pollo.

Tuttavia, se volessimo sostituirlo, scartando anche il pesce, potremmo puntare su queste bontà da preparare al volo fritte o al forno.

Ma volendo, invece, rimanere sulla tradizione e quindi sulla carne, come sostituire vitello o pollo?

Lo scopriremo nell’articolo di oggi con una ricetta salvaportafoglio e irresistibilmente ghiotta.

Altro che macinato di vitello o pollo, è questa la carne gustosa ed economica per cucinare sfiziose polpette in padella

Per le nostre prossime polpette, che saranno in bianco, possiamo finalmente mettere da parte il classico macinato.

Niente vitello di prima scelta, o carni bianche, ma semplicemente della saporita salsiccia di maiale da comprare nel budello.

Per completare il piatto, poi, non le lasceremo sole solette in padella ma abbineremo delle patate, accoppiata vincente per un contorno riempitivo.

Ingredienti

600 grammi di salsiccia semplice o già condita con pepe nero;

250 grammi di patate novelle;

Parmigiano grattugiato quanto basta;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

mezzo bicchiere di vino rosso;

sale quanto basta;

spezie come timo, origano, rosmarino e alloro.

Procedimento

Iniziamo creando le nostre polpette tirando fuori dal budello pezzetti di salsiccia grandi circa 3 cm.

Diamogli, poi, una forma rotonda, rigirandole tra i palmi delle mani e facendo incorporare un pizzico di Parmigiano grattugiato.

Man mano che le andiamo preparando, disponiamole su una teglia, o un tagliere, rivestita con carta forno in modo da evitare che si appiccichino.

A questo punto, facciamo scaldare l’olio extravergine d’oliva all’interno di una padella capiente e soffriggiamo le polpette per 8 minuti circa, aggiustando di sale.

Completata la cottura, preleviamole con un cucchiaio e teniamole da parte facendo, però, attenzione a lasciare nella padella il fondo di cottura.

In esso andiamo a cuocere le patate tagliate a tocchetti di 2 centimetri, aggiungendo il sale e le spezie, rigirando spesso per almeno 15 minuti.

Infine, uniamo le polpette, facciamo scaldare un paio di minuti, versiamo il vino e completiamo la cottura per altri 5 minuti.

Allora, è proprio il caso di dirlo: altro che macinato di vitello o pollo per queste squisite e succose polpette.

La salsiccia sarà il nostro nuovo ingrediente del cuore per preparare in un battibaleno questa ricetta semplice e per niente costosa.

