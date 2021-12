Questa ricetta ha due importantissimi pregi, ovvero è economica e veramente tanto golosa. Si tratta di una vera esplosione di dolcezza e non servirà chissà qualche complesso procedimento per prepararla.

Questo dolce, poi, accompagna molto bene le carni lessate o cotte al barbecue, ma anche formaggi e salumi. La sua dolcezza è talmente delicata e incredibile da renderla ottima anche solo su un po’ di pane abbrustolito. Dunque, altro che limone e mele, usiamo le arance per preparare questa succosa composta di frutta di stagione in soli 15 minuti e super facile.

È davvero sorprendente, poi, il numero di cose che è possibile fare usando la frutta, specie se preparata in quest’altro modo particolarissimo.

Ingredienti per la composta di arance e cipolle (dosi per un vasetto)

600 grammi di cipolle bionde;

un’arancia non trattata;

100 millilitri di succo di arancia;

arance (anche trattate) q.b.;

100 millilitri di aceto di vino bianco;

165 grammi di zucchero bianco (o di canna, a piacere);

olio extravergine d’oliva q.b.;

mezzo cucchiaino di chiodi di garofano;

mezzo cucchiaino di sale;

peperoncino (facoltativo).

Bisognerà iniziare lavando l’arancia non trattata e asciugandola per bene. Prelevare la scorza, cercando di ricavare sottilissime striscioline lunghe circa 2 centimetri. Quindi, spremerla per ottenere il succo. Usare anche quello delle arance trattate e filtrarlo per ottenere 100 millilitri di succo di arancia.

Affettare le cipolle a mezzaluna e tritare i chiodi di garofano. In una pentola, possibilmente di rame e con il fondo spesso, scaldare un po’ d’olio d’oliva e unire la cipolla e la scorza di arancia sminuzzata. Bisognerà cuocere dolcemente fino a che le cipolle non diventeranno completamente trasparenti.

Aggiungere anche i chiodi di garofano polverizzati, sale e zucchero. Attendere che lo zucchero sia completamente sciolto. Questo è il momento di aggiungere il succo d’arancia, l’aceto bianco ed eventualmente un peperoncino intero inciso.

Gli ultimi passaggi finali

Bisognerà continuare a cuocere il tutto per circa 15 minuti, girando con un mestolo di legno ogni tanto. Rimuovere l’eventuale presenza del peperoncino e collocare tutto in un vasetto pulito e sterile. Riporre il contenuto in frigorifero e consumare entro 20 giorni.

