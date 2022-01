Il carciofo è un ortaggio che grazie al suo gusto spettacolare trova la giusta applicazione in qualsiasi ambito della cucina. Può essere mangiato crudo o cotto, e possiamo trovarlo vicino agli arrosti di carne o con i piatti di pesce. Con i carciofi, ad esempio, è possibile fare un primo piatto di mare per chi non vuole puzza di pesce su mani e cucina.

Naturalmente, questo splendido ortaggio viene utilizzato anche come contorno. Generalmente la pratica più utilizzata è quella di farli lessare in un pentolino e fare i classici carciofi alla romana.

Oggi invece vedremo un contorno rapido e gustoso grazie alla nota croccante. Altro che lessi e alla romana, ecco dei carciofi gratinati in padella per un contorno straordinario.

Gustoso e veloce

Per prima cosa dovremo iniziare dalla pulizia dei carciofi eliminando le foglie esterne che risulterebbero troppo dure in cottura. Il punto per capire quando fermarsi ce lo suggerisce il carciofo stesso. Quando alla base delle foglie il colore comincia a tendere al bianco possiamo smettere di staccare le foglie. A questo punto eliminiamo il gambo lasciandone 3-4 centimetri, anche in questo caso eliminando la parte esterna, e recidiamo la punta. Fatto questo dovremo tagliare a metà il carciofo e rimuovere la peluria che troviamo al suo interno.

Naturalmente durante le operazioni di pulizia teniamo vicino dell’acqua e limone con cui bagneremo i carciofi e in cui saranno successivamente lasciati a mollo. Questo impedirà che i carciofi si ossidino e diventino neri.

Una volta puliti i nostri carciofi procederemo a tagliarli a listarelle molto sottili seguendo il verso della lunghezza. Nel frattempo prenderemo del pangrattato e lo metteremo in padella a dorare con un filo d’olio. Una volta pronto aggiungeremo del pecorino romano, scorza di limone e un trito molto fine di foglioline di menta. Se non gradiamo la menta possiamo sostituirla con del prezzemolo. Mettiamo a scaldare in padella uno spicchio di aglio con dell’olio e mettiamo i carciofi a insaporire per poi sfumare con del vino bianco. Il taglio molto sottile del carciofo gli consentirà di cuocere molto rapidamente, per cui, 3 minuti di cottura dovrebbero essere sufficienti. Quando i carciofi saranno pronti aggiungiamo il nostro pane croccante aromatizzato e saltiamo in padella 1 minuto.

