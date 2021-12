Il veglione di Capodanno è uno degli eventi più attesi per festeggiare. In questa occasione però bisogna trovare dei modi per conciliare la tradizione con l’innovazione. Per questo oggi proponiamo un grande classico rivisitandolo in una chiave diversa. Altro che lenticchie lesse e cotechino a fette, è questa la versione gourmet della tradizione perfetta anche come antipasto. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo portarlo in tavola.

Gli ingredienti necessari

250 grammi di lenticchie secche;

30 grammi di cipolle;

2 foglie di alloro;

3 chiodi di garofano;

3 bacche di ginepro;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

1 pizzico di pepe nero;

550 grammi di brodo vegetale;

vino rosso quanto basta per sfumare;

60 grammi di pancetta affumicata;

100 grammi di cotechino già cotto.

Per prima cosa è necessario preparare una vellutata di lenticchie. Quindi iniziare preparando il soffritto di cipolla con un filo di olio, a cui si andranno ad aggiungere le bacche di ginepro, i chiodi di garofano e le foglie di alloro. Prendere poi la pancetta e tagliarla a strisce sottili, aggiungendola in padella. Ricoprire il tutto con il brodo vegetale precedentemente riscaldato. Ricordarsi però di tenerne da parte circa 80 grammi che serviranno successivamente.

Aggiungere le lenticchie e poi aggiungere il vino per sfumare. Cucinare per circa un’ora a fiamma bassa. Rimestare di tanto in tanto per far sì che non si attacchino al fondo. Verso lo scadere del tempo prendere il cotechino già cotto e tagliarlo a piccoli cubetti. Saltarlo per 5 minuti in padella per conferirgli la giusta croccantezza. Poi frullare le lenticchie in un mixer o con un frullatore ad immersione, aggiungendo il brodo caldo.

Per renderlo impeccabile consigliamo di setacciare eventuali impurità con un colino. A questo punto servire la vellutata con il cotechino sbriciolato sopra, aggiustando di pepe, sale e olio se necessario. aggiungere anche le lenticchie intere che si erano precedentemente messe da parte. Si può servire in dei bicchierini come antipasto oppure può rappresentare un piatto unico con cui stupire i propri ospiti. Se si vuole accompagnare questa portata a un buon bicchiere, ecco i nostri consigli. Eletti migliori vini italiani del 2021, questi rossi costano sotto i 14 euro a bottiglia e sono raffinati quanto i prodotti di lusso.

