Durante la cena che precede il nuovo anno, tra pietanze prelibate e tradizione, deliziamo i nostri palati a tavola con ingredienti e cibi portafortuna. Le lenticchie, per esempio, portano soldi e prosperità se mangiate allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno. Ma anche mandarini, uva e zampone si incontrano tra storia e tradizione in una varietà di ricette portafortuna. Perché l’anno nuovo rappresenta per tutti noi una promessa di buon augurio e prosperità. Dunque, è a tavola in compagnia delle persone più care che cominciamo al meglio il nuovo anno, tra sapori e tradizione.

Altro che lenticchie, è questa la ricetta perfetta della nonna per attirare fortuna e denaro nel nuovo anno

Un’usanza, che continua a tramandarsi nella nostra storia culinaria, è quella di servire in tavola lo zampone. Un mix prelibato di carne suina e spezie che assieme al cotechino rappresenta il nostro amuleto culinario nella prospettiva di un anno migliore. Dunque, tra scaramanzia e tradizione è un piatto che non può proprio mancare sulle nostre tavole. La ricetta che andiamo a proporre vedrà come coprotagonista, al fianco dello zampone, la verza. Sempre secondo tradizione, infatti, mangiare verdura durante l’ultimo dell’anno porterebbe soldi e ricchezza durante quello nuovo. Vediamo gli ingredienti per 6 persone e la preparazione:

1 zampone (circa 800 gr.);

6 foglie di verza;

80 gr. di pinoli;

80 gr. di uva passa;

1 spicchio d’aglio;

1 rametto di rosmarino;

2 foglie di salvia;

olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.;

1 rete da cucina per la carne.

Iniziamo la preparazione

Prima di procedere con la ricetta, lasciamo lo zampone in acqua fredda a riposare per una notte intera. Dopo questo passaggio preliminare, possiamo cominciare la preparazione: puliamo l’aglio, e facciamo ammollare per bene l’uva passa in acqua. Prendiamo, ora, lo zampone e con l’aiuto di uno stecchino, pratichiamo una decina di fori sulla sua superficie. Avvolgiamo lo zampone in una rete da cucina per la carne e leghiamo le estremità con uno spago. Cuociamo, così, lo zampone in una pentola capiente coperto d’acqua a fuoco lento per circa 2 ore. Trascorso il tempo, lo lasciamo intiepidire una mezz’ora nell’acqua di cottura, lo liberiamo dalla rete e rimuoviamo la cotenna e la zampa.

Procediamo con la verza

Laviamo bene le foglie di verza e le scottiamo in acqua bollente salata per qualche minuto. Scoliamo le foglie, rimuoviamo le parti dure e le lasciamo asciugare su un panno da cucina. Su un piano d’appoggio stendiamo le foglie di verza sovrapponendole, così da creare un rettangolo. Avvolgiamo lo zampone nelle foglie, legando il rotolo con dello spago. Scaldiamo un cucchiaio d’olio in padella, con l’aglio, i pinoli, l’uva passa, il rosmarino e la salvia. Facciamo insaporire il rotolo per qualche minuto aggiungendo un pizzico di pepe. Trascorso il tempo, sistemiamo lo zampone su un piatto da portata. Eliminiamo lo spago, lo tagliamo a fette e lo serviamo in tavola, guarnendo ogni fetta con l’uva passa e i pinoli.

