Altro che lavoro e amore per questi 3 segni tutto aprile e l’inizio di maggio potrebbero lastricarsi d’oro e fortuna grazie anche alla protezione di Giove e Saturno

Ci sono delle volte in cui lavoro e denaro proprio non vanno di pari passo. Sì, ecco, forse per Messi e Rolando, ma per la stragrande maggioranza delle persone della terra, le cose sono diverse. E quando proprio i soldi non arrivano, ecco che ci buttiamo sulle speranze in amore. Chissà che l’oroscopo non ci arrida e ci predica un nuovo amore o tanta armonia per chi ormai convive da tempo. Proprio secondo quanto si può leggere nelle stelle, ecco 3 segni che potrebbero stupire tutti ad aprile e maggio. Con una bella vagonata di denaro in arrivo, che, di questi tempi, proprio non guasta.

I soldi non saranno un problema per l’Ariete

Eccolo, ancora una volta, fino allo sfinimento e alla noia. Aprile e maggio saranno davvero dorati per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il lavoro gratificherà sicuramente. Soprattutto i liberi professionisti e, coloro che svolgono lavori più moderni e meno tradizionali. Così almeno dicono le stelle. La fortuna sarà talmente sfacciata che il denaro sarà l’ultimo dei problemi. Questa sicuramente è la speranza degli Arieti. Giove e Saturno spingono verso la fortuna economica, con addirittura un crescendo tra aprile e maggio. Preparino dunque le bottiglie da festeggiare gli Arieti che avranno un bel periodo d’oro.

Ecco finalmente tornare alla ribalta anche il Toro, che era partito alla grande in questo 2022. Poi, un lieve periodo di appannamento, ma finalmente la ripartenza è pronta. D’altronde è il segno zodiacale del momento e non si può ignorarlo. Da maggio in poi le stelle prevedono parecchi soldi in arrivo per i nati sotto questo segno. In parte dal lavoro, ma soprattutto da investimenti e intuizioni finanziarie. Il Toro potrebbe passare delle vacanze alla grande, forte degli introiti delle prossime settimane.

Tanta turbolenza ma non in ambito economico per i Gemelli

Altro che lavoro e amore per questi 3 segni tra cui i Gemelli che andranno quindi alla grande in materia economica. Ma mentre Ariete e Toro sono tranquilli sugli altri versanti, per i Gemelli l’amore sarà burrascoso. Così come qualche lite di troppo con familiari e amici e alcune tensioni lavorative sono all’orizzonte. Se dobbiamo parlare di “vil denaro”, allora i Gemelli se ne potranno fregare di tutto e di tutti. Soprattutto il periodo tra fine aprile e primi di maggio potrebbe segnare il trionfo economico, con entrate cospicue e anche inattese. Buone per programmare al meglio il resto dell’anno.

