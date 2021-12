Il pranzo della domenica è uno dei momenti conviviali più importanti della settimana nella vita di molti italiani. Proprio per questo motivo, non possiamo sempre affidarci alle solite ricette, buone ma ormai quasi noiose. Servirebbe invece un piatto sfizioso e saporito, capace di soddisfare tutti in famiglia senza lasciare nessuno scontento. Vediamo allora la ricetta per ben altro che lasagne e cannelloni, è questo lo strabiliante piatto che stupirà tutti domenica a pranzo.

Gli ingredienti necessari per una pasta con i gamberoni e le olive

360 g di bavette;

600 g di gamberoni;

80 g di olive nere;

200 g di polpa di pomodoro;

2 spicchi di aglio;

2 cucchiai di Cognac;

peperoncino in polvere;

1 mazzetto di basilico;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale.

Per prima cosa sgusciamo i gamberoni e togliamo loro l’intestino, usando uno stecchino come se fosse un uncinetto. In una padella di buone dimensioni facciamo poi soffriggere l’aglio appena schiacciato ancora con la buccia. Sempre facendo attenzione a non bruciarlo, così che non diventi troppo scuro.

Aggiungiamo poi i gamberoni e facciamoli saltare a fuoco vivo per almeno 2 minuti. Una volta che avranno cominciato a prendere colore, aggiungiamo il cognac e facciamolo sfumare mescolando tutto per bene. Appena poi il liquore sarà sfumato, eliminiamo i gamberoni con una schiumarola e mettiamoli da parte.

Mettiamo ora in padella la polpa di pomodoro, le foglie di basilico e le olive. Saliamo il tutto leggermente, uniamo un pizzico di peperoncino e lasciamo cuocere per circa 8 minuti a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto. Verso la fine della cottura, eliminiamo poi l’aglio con un mestolo in legno.

Nel frattempo, mettiamo una pentola d’acqua a bollire sul fuoco, regoliamo di sale e mettiamoci dentro la pasta. Poco prima che la pasta sia cotta, rimettiamo i gamberoni nella padella assieme al pomodoro e facciamoli insaporire per un minutino a fiamma media. Assaggiamo e, nel caso ce ne sia bisogno, regoliamo ancora una volta di sale.

Appena la pasta sarà ben al dente, scoliamola e trasferiamola nella padella insieme al sugo lasciandola insaporire assieme al condimento. Serviamo poi il tutto caldo, dopo aver aggiunto giusto qualche fogliolina di basilico fresco.

