In questi giorni si inizia a programmare i pasti più importanti delle feste natalizie. Molte sono le idee da portare in tavola e tante sono le ricette da cui si può trarre spunto come per questo centrotavola tutto da gustare. E tra tutte queste non possiamo fare altro che puntare su questa scelta ideale per aprire le danze in occasione della vigilia di Natale con una sfiziosa insalata.

Questa ricetta è perfetta per una pausa da tanti cibi calorici oppure può essere servita come antipasto o come contorno prima di portare in tavola il secondo. Un intermezzo fresco, leggero e ricco di gusto, perfetto per l’occasione.

È questa la ricetta giusta durante le feste natalizie per una pausa leggera e fresca

Molte persone hanno in programma tantissimi piatti da portare in tavola in occasione della vigilia e soprattutto per Natale e Capodanno. Il piacere di un buon piatto con la buona compagnia dei propri cari o circondati da tanti amici, è la giusta combinazione per passare al meglio questi giorni.

Ed è proprio con questa sfiziosa e gustosa insalata che si potrà conquistare tutti da preparare in soli 5 minuti. Un mix di elementi che si equilibrano tra loro per un piatto molto saporito da leccarsi i baffi.

Ingredienti

250 gr di salmone affumicato

un pompelmo rosa

3 finocchi

qualche fogliolina di rugola

pepe rosa in grani

olio extravergine d’oliva

Altro che la solita insalata è questa la scelta ideale per aprire le danze alla vigilia di Natale

Procedimento

Iniziare dai finocchi che dovranno essere ben lavati e puliti, togliendo le parti più dure e per i più volenterosi, anche la pellicina esterna che va via facilmente. In questo modo si otterrà un finocchio fresco e croccante da tagliarlo in tante fettine non più larghe di mezzo centimetro.

Prendere il pompelmo, sbucciarlo, eliminare le pellicine degli spicchi, aprirli delicatamente ed inserirli in una ciotola con il finocchio tagliato e girare. In questo modo gli spicchi si apriranno mischiandosi al finocchio ed insaporendo il tutto.

Infine aggiungere il salmone tagliato come si preferisce e aggiustare con olio e limone. Si sconsiglia di inserire un pizzico di sale in quanto il salmone nella maggior parte delle volte è salato. Servire su un piatto da portata con qualche foglia di rucola sullo sfondo per decorare ed infine aggiungere il pepe rosa.

