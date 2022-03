Altro che interventi, ecco quali esercizi fare anche a casa per ridurre il grasso sul petto e avere pettorali scolpiti

È ancora presto per pensare all’estate ma, se vogliamo superare la temuta prova costume, dobbiamo metterci all’opera sin da ora. Se ci siamo lasciati andare un po’ troppo e vogliamo eliminare i chili in eccesso, tutto ciò che bisogna fare è integrare una sana alimentazione all’attività fisica.

Purtroppo, molti uomini tendono ad accumulare grasso sia sull’addome che sul petto. Questo accumulo di grasso, nel tessuto mammario, prende il nome di pseudoginecomastia, che non va confuso con la ginecomastia.

Sebbene abbiano effetti simili, ciò che differisce è la causa. Nella ginecomastia, vi è un ingrossamento del tessuto mammario, causato da uno squilibrio ormonale. Mentre la pseudoginecomastia è causata dell’incremento del tessuto adiposo sottocutaneo.

Dunque, se un soggetto assumesse più calorie rispetto al livello standard, tramite un’alimentazione ricca di grassi e povera di fibre, nonché adottasse uno stile di vita scorretto, come la sedentarietà, potrebbe accumulare grasso.

Per eliminare questo grasso in eccesso sul petto, che si tratti di pseudoginecomastia o ginecomastia vera e propria, delle soluzioni potrebbero essere gli interventi di liposuzione e di addominoplastica. È chiaro che, trattandosi di interventi di chirurgia estetica, abbiano il loro costo. Ma nel caso in cui si tratti solo di grasso accumulato, perché non provare con degli esercizi, prima di pensare alla chirurgia?

Come avere pettorali scolpiti

Altro che interventi, ecco quali esercizi fare prima di pensare “all’ultima spiaggia”. Tentare non nuoce e non costa nulla, pertanto, prima di ricorrere agli interventi, proviamole tutte. Per prima cosa, suggeriamo di recarsi presso il proprio medico, che indicherà la dieta migliore, in base a ciascuna anamnesi.

In secondo luogo, dovremmo cercare di muoverci di più e fare degli esercizi mirati. Suggeriamo di iscriversi in palestra, dove il personal trainer seguirà il percorso, indicando prima gli esercizi per dimagrire e poi quelli mirati per ridurre il grasso sul petto.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di muoversi anche attraverso lunghe passeggiate, minimo di 30 minuti e, secondo gli esperti, ecco come dovremmo camminare. Tuttavia, vi sono degli esercizi che potremmo fare anche a casa.

Altro che interventi, ecco quali esercizi fare anche a casa per ridurre il grasso sul petto e avere pettorali scolpiti

L’obiettivo è quello di dimagrire e, contemporaneamente, incrementare la massa muscolare, soprattutto i pettorali. Dunque, prendiamo il nostro tappetino e mettiamoci nella classica posa delle flessioni. Tuttavia, dobbiamo fare in modo che la testa superi le dita, che le scapole siano addotte e che le punte dei piedi siano ben piantate e dritte. Oppure, possiamo poggiare le ginocchia sul tappetino, tenere i piedi incrociati e alzarli.

Per eseguire bene l’esercizio, dobbiamo scendere lentamente e salire velocemente, con una notevole spinta. Facciamone 15 mentre, tra una serie e l’altra, eseguiamo un altro esercizio, che si chiama “circonduzione anteriore e posteriore”.

In piedi, ruotiamo le braccia sia in avanti che all’indietro per 5 volte. Successivamente, riprendiamo le flessioni. Questa combo andrebbe eseguita ogni giorno, per circa un mese. Stacchiamo per due settimane, in cui andremo a fare altri esercizi mirati e poi riprendiamola. Consigliamo, inoltre, di guardare qualche tutorial su YouTube e su internet i migliori esercizi per pettorali. Ricordiamo di consultare anche un personal trainer.