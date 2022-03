È arrivato il periodo delle cimici anche quest’anno e gli odiosi insetti verdi tornano puntuali come l’ora legale. Come tutti sanno la cosa maggiormente detestabile è la puzza che le cimici emettono quando avvertono una minaccia oppure quando vengono schiacciate. A volte, poi, ci capita di aver steso i panni all’esterno e perciò potremmo portarle in casa o addirittura schiacciarle inavvertitamente, senza che ce accorgiamo. Un vero disastro, con il bucato da rifare dopo aver levato il corpo esanime dell’insetto. Non parliamo poi del l’inconfondibile puzza sprigionato dall’insetto.

Altro che insetticidi e decotti di aglio, teniamo alla larga le cimici verdi puzzolenti dal nostro bucato steso in questo modo naturale ma efficace

Vediamo quindi come tenere alla larga dai nostri panni appena usciti dalla lavatrice, le odiose cimici verdi.

Come sappiamo le cimici odiano gli aromi freschi e particolarmente appuntiti come ad esempio l’aglio. Efra gli insetticidi green più utilizzati c’è proprio il decotto di aglio. Di certo non vorremmo mai accostare in una stessa frase le parole ”bucato” ed aglio. Quindi passiamo a metodi decisamente più adatti a mantenere il fresco di un bucato appena fatto.

Il sapone Marsiglia

Lavare il bucato con il sapone di Marsiglia o un detergente con questa profumazione può aiutarci in questa lotta senza quartiere agli insetti maleodoranti. Questo accorgimento ci permette non solo dl tenere alla larga le cimici dal bucato ma persino dall’orto.

La menta piperita

La menta è un’essenza fresca e dissetante per noi umani ma per le cimice è un odore fortemente ripugnante. Per assicurarci che il nostro bucato con contenga ospiti indesiderati, potremmo utilizzare qualche goccia di olio essenziale di menta piperita. Certamente dovrà essere di nostro gradimento la profumazione alla menta. Ecco comunque come profumare il bucato con l’essenza di menta piperita. Basterà aggiungere nella vaschetta dell’ammorbidente tre gocce di olio essenziale alla menta, se riuscissimo a reperirlo, meglio idrosolubile. Gli oli essenziali infatti non sono idrosolubili e quindi non si sciolgono nel cestello della lavatrice. In questo caso prima di mettere l’olio essenziale direttamente nella vaschetta, scioglieremo l’olio essenziale in una bacinella con 8 cucchiai di latte. In questo modo la nostra biancheria avrà un profumo dolce quanto intenso che terrà lontane le piccole cimici verdi.

Se invece il problema fosse l’orto e le cimici minacciassero di devastare il raccolto, allora la soluzione potrebbe essere quella di eliminare le cimici e la loro puzza con un ingrediente infallibile che abbiamo in bagno.

Dunque altro che insetticidi e decotti di aglio, ecco dei modi semplici ma efficaci per tenere lontane le cimici.