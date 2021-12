Se adoriamo la cucina di mare, non possiamo rinunciare al polpo. Questo mollusco perfetto per la dieta è l’ingrediente principe di tante ricette deliziose e a Natale si impone sulle tavole di molti. Se ci piacerebbe gustare un piatto a base di polpo ma proprio non sappiamo come cucinarlo, ecco un’idea davvero appetitosa per farlo con semplicità.

Non si tratta della solita ricetta, ma di una variante ricca di gusto che ci metterà appetito alla sola vista. Vediamola qui di seguito.

Altro che in umido o con patate, il polpo diventa straordinario con questa ricetta dei ristoranti stellati

Le ricette più classiche vogliono il polpo cucinato in umido o accompagnato alle patate, ma non è detto che debba per forza essere così. Per spezzare la solita routine e la monotonia in cucina, vogliamo proporre un’alternativa che accrescerà la nostra cultura culinaria. Infatti, il nostro piatto speciale non sarà altro che una succulenta genovese di polpo.

Sarà strepitosa per deliziare gli ospiti con un primo piatto degno degli chef più rinomati. Inoltre, a dispetto della sua bontà, non è per nulla complicata da realizzare. Ecco, dunque, il necessario per la preparazione (dosi per 4 persone):

800 gr circa di polpo;

320 gr di pasta tipo rigatoni;

200 gr di vino bianco;

1 carota;

2 kg di cipolle;

1 costa di sedano;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva q.b.

Esecuzione del piatto

Per iniziare evisceriamo il polpo e lo affettiamo in tanti pezzetti. Lasciamolo per un attimo da parte e occupiamoci delle verdure. Peliamo e tritiamo il sedano e le carote. Mondiamo le cipolle e tagliamole in fette sottili.

Ora prepariamo una padella in cui facciamo scaldare un goccio di olio e lo spicchio di aglio. Aggiungiamo sedano e carote a pezzetti e mescoliamo a fuoco lento per insaporire. Passati circa 5 minuti adagiamo anche il polpo e togliamo l’aglio.

Alziamo la fiamma e sfumiamo col vino bianco. Una volta che questo evaporerà, potremo aggiungere anche la cipolla a fettine e continuare la cottura a fiamma bassa. Copriamo con il coperchio e cuociamo lentamente tutto per circa 3 ore. Per evitare che il condimento si attacchi sul fondo, ci converrà mescolare regolarmente.

A cottura quasi ultimata cominciamo a bollire dell’acqua in pentola e buttiamo la pasta. La cuociamo per il tempo necessario indicato sulla confezione, quindi la scoliamo direttamente nel tegame col condimento. Ora non ci resta che mescolare tutto un’ultima volta e servire nel piatto. Dunque, altro che in umido o con patate, il polpo diventa straordinario con questa ricetta dei ristoranti stellati.