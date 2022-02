Nel mese di febbraio, l’orto ci regala prodotti davvero straordinari. Spinaci, cipolle e bietole non mancano mai sulle nostre tavole con il loro carico di preziose vitamine e sali minerali. Altri ortaggi, invece, vengono messi colpevolmente in secondo piano. È proprio il caso dello straordinario prodotto di cui parleremo oggi: lo scalogno. Più delicato dell’aglio e leggermente più deciso della cipolla, lo scalogno si presta a moltissime preparazioni diverse. Stiamo per scoprirne una davvero sfiziosa. Quindi, altro che in agrodolce o caramellato, lo scalogno dà il meglio di sé con le nostre amatissime patate. Insieme sono un mix che ci farà davvero innamorare.

Come esaltare al massimo il sapore dello scalogno e delle patate

Le patate hanno di norma un gusto decisamente dolce. Lo scalogno, invece, ha delle note pungenti, che ricordano una versione più delicata dell’aglio. Ma, messi insieme, creano un equilibrio di sapori che fa letteralmente impazzire le papille gustative. Soprattutto, se impariamo a preparare la padellata di patate e scalogni. Un piatto veramente facile e che richiede soltanto 6 comunissimi ingredienti, che tutti hanno quasi sicuramente in casa.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

8 etti di patate gialle;

6 scalogni;

1 etto di margarina;

olio d’oliva;

sale;

1 spolverata di pepe.

Altro che in agrodolce o caramellato, lo scalogno cucinato così e abbinato alle patate è il contorno dell’anno

Iniziamo a preparare la nostra padellata partendo dalle patate. Laviamole bene per togliere la terra e mettiamole a bollire in una pentola capiente senza togliere la buccia. Quando l’acqua inizia a bollire, abbassiamo la fiamma e calcoliamo circa 20 minuti di tempo per la cottura.

A questo punto, togliamo le patate e facciamole raffreddare. Quando sono fredde, tagliamole a cubetti e mettiamole a rosolare in una padella, in cui avremo messo un filo d’olio e la margarina. Non appena la margarina si è sciolta, aggiungiamo anche gli scalogni sbucciati e tagliati a spicchi.

Pochi minuti di pazienza e, quando patate e scalogni sono ben dorati, togliamoli dalla padella e asciughiamoli con della carta assorbente. Un pizzico di sale e una spruzzata di pepe, e possiamo servire il contorno ben caldo. La padellata di patate e scalogni è perfetta per accompagnare secondi piatti come queste splendide polpette di carne.

Per esaltare il sapore del piatto, lo chef consiglia un vino bianco fermo e a bassa gradazione alcolica. Se invece preferiamo il rosso, possiamo optare per vini dal sapore morbido e spiccatamente aromatico.

Approfondimento

Se siamo stanchi dei soliti cavolfiore, verza e broccoli, dobbiamo cucinare questo contorno incredibile che potrebbe aiutarci contro colesterolo e pressione alta