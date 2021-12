Manca meno di una settimana al giorno più magico di tutti e sicuramente già abbiamo addobbato casa con meravigliose luci, ghirlande, festoni con scritto “buone feste” e quant’altro. Eppure se vogliamo stupire ancora di più i nostri ospiti e non sappiamo come fare, c’è ProiezionidiBorsa pronto per aiutare!

Tutto questo sarà possibile grazie al fantastico mondo del “fai da te”, per cui utilizzeremo oggetti dispersi per casa, che possiamo trovare anche in cucina, tramite il riciclo creativo. Come dice la parola stessa, bastano solamente tanta creatività e amore.

Inoltre, non dimentichiamoci che un altro vantaggio del riciclo creativo è la spesa a costo zero, nonché tanto divertimento. In ogni caso, se ancora non sappiamo come addobbare la tavola, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo.

Vediamo un po’ cosa c’è in cucina!

Altro che ghirlande e festoni, queste decorazioni originali e brillanti con il riciclo creativo faranno rimanere a bocca aperta tutti. La prima decorazione che proponiamo è quella di una tenerissima scarpetta natalizia, da posizionare davanti al camino o negli angoli della casa. Siamo sicuri che farà divertire i bambini nonché rendere entusiasti gli ospiti.

Prendiamo una bottiglia di plastica e tagliamo in 3 parti: quella del beccuccio, la parte centrale e la parte finale. Ci serviranno solo la parte centrale e quella finale. Quest’ultima andrà posizionata con le parti in rilievo rivolte verso l’alto, mentre la parte centrale andrà messa accanto. Attacchiamole con un foglio di carta resistente o con il nastro adesivo. Dopo, ricopriamole con la carta regalo o con della stoffa natalizia creando una scarpa di media grandezza, attaccandola con la colla a caldo. Ultimiamo con un nastro bianco peloso sia all’apertura che alla base e qualche decorazione al centro, come bastoncini di zucchero o campanelle. Terminiamo mettendo all’interno delle lecca-lecca a girandola.

La seconda decorazione andrà appesa sul tetto o attaccata alla parete e sembrerà dei giganteschi fiocchi di neve. Ciò renderà l’atmosfera natalizia ancora più magica. Ciò che ci serve sono i sacchettini che di solito abbiamo in cucina per gli acquisti della frutta secca.

Attacchiamo con la colla stick una busta dietro l’altra, circa 5-6 e disegniamo la forma dell’albero di natale senza il tronco, con dei fori, 3 a destra e 3 a sinistra. Ritagliamo le forme e apriamo verso il basso. Dopodiché con un filo bianco lo attacchiamo ed ecco un grande fiocco di neve.

Dagli oggetti più impensabili si possono creare tantissime decorazioni originali e simpatiche. Ecco come trasformare il Natale in pura magia. In ogni caso, se ancora non sappiamo cosa inserire nel menu natalizio, basta con i classici vol au vent e tartine perché con questi 3 antipasti originali faremo un figurone per Natale.