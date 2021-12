L’astrologia può davvero darci dei consigli incredibili. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato il taglio di capelli perfetto e ideale per ogni segno zodiacale. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato la giusta città in cui vivere in base alle caratteristiche del proprio segno. Oggi continuiamo la lista di consigli, aggiungendo il metodo migliore per ogni segno di curare un cuore spezzato.

Altro che gelato e fazzolettini, ecco cosa fare se abbiamo il cuore spezzato in base al segno zodiacale

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto il cuore spezzato. E se i metodi per stare meglio non hanno funzionato, forse dovremmo affidarci alle stelle. Infatti, l’astrologia potrebbe suggerirci il giusto rimedio per noi in base alla nostra nascita. Per esempio, se siamo degli Ariete, focosi e passionali, ci sarà solo una cosa da fare. Distrarsi. Questo segno, infatti, non riesce a pensare quando è coinvolto sentimentalmente e, per non fare ulteriori danni, dovrà prendersi qualche giorno di svago per calmarsi. Il toro, invece, più riflessivo e pragmatico, dovrebbe prendersi cura di sé. Quindi, via libera a regali per sé stessi e a nuove passioni che sognavamo di coltivare da un po’. I gemelli, invece, dovranno dare spazio alla loro creatività. Una forma d’arte a loro scelta coccolerà il loro cuore.

I consigli per Cancro, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Analizziamo il primo segno d’acqua della lista, ossia il Cancro. Parliamo di un segno emotivo e che vive i sentimenti a mille. E non ci sarà nulla che lo farà distrarre. Perciò gli amici del Cancro dovranno stare con le persone care. Questa sarà la medicina migliore. Diversa la situazione per il Leone, invece, che potrebbe godersi un nuovo viaggio per staccare completamente la spina. E anche per la Vergine, che invece dovrebbe godersi la bellezza e la tranquillità della natura per ritrovare il suo spirito combattivo. Per la Bilancia, poi, troviamo perfetta un po’ di meditazione mentre una serata fuori con gli amici, in preda alla musica e ai sorrisi, sarà la cura migliore per lo Scorpione.

Chiudiamo con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario dovrà fare attività fisica. Infatti, sfogandosi in questo modo, riuscirà a dare sollievo a tutte le sue pene amorose. Il Capricorno, al contrario, dovrà rimanere fermo. Si tratta di un segno che non sempre riesce ad essere introspettivo ma che, in questo caso, dovrebbe farlo per il proprio bene. L’Acquario, poi, dovrebbe buttarsi in un nuovo progetto. La sua logica, unita al dolore di una rottura, potrebbero portarlo a realizzare dei progetti davvero geniali. E infine i Pesci, segno dell’emotività per eccellenza, non dovranno far altro che abbracciare il dolore. Infatti, questo segno ha bisogno di vivere ogni emozione a pieno. Il consiglio è, dopo aver ascoltato il proprio dolore, di tramutarlo in un dipinto o in un libro. Sarà certamente formidabile. Perciò, altro che gelato e fazzolettini, ecco cosa fare se abbiamo il cuore spezzato in base al segno zodiacale.