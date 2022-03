Funghi e patate? Un mix di sapori che soddisfa anche i palati più difficili. Un grande classico della tradizione che accompagna facilmente piatti di carne, ma anche quelli di pesce.

Insomma, con funghi e patate possiamo accontentare amici e parenti in poche mosse. Inoltre, con questi due ingredienti possiamo portare in tavola tantissime preparazioni differenti.

Perché non preparare, ad esempio, dei meravigliosi medaglioni di patate e funghi? La ricetta è da provare assolutamente perché è facile e veloce. Ecco tutti i passaggi per far felici anche i bambini in poco tempo.

Per un contorno veloce, in genere si punta sulla cottura in padella. Sicuramente, una scelta pratica e gustosa. Tuttavia esistono tante altre strategie per creare un piatto super goloso e fare un figurone.

Altro che funghi e patate in padella o in umido, questi due ingredienti possono trasformarsi in uno sformato a dir poco favoloso. In questo modo, potremmo stupire gli ospiti deliziandoli con un piatto davvero appetitoso. Un tortino facile e appetitoso.

Di seguito, tutto l’occorrente e le dosi per 4 persone

Ingredienti

2 spicchi d’aglio;

300 g di funghi Champignon;

500 g di patate;

150 g di funghi porcini;

4 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva;

sale, pangrattato e prezzemolo q.b.

un mescolo di brodo vegetale.

Altro che funghi e patate in padella o in umido, ecco la ricetta sfiziosissima della nonna perfetta per pranzi e cene veloci. Procedimento

Lavare e sbucciare le patate. Poi, tagliarle a fettine. Lavare i funghi, tamponando con un panno umido e tagliarli a pezzetti. Si possono utilizzare anche i funghi surgelati. Questi ultimi andranno scongelati e fatti saltare qualche minuto in una padella con un filo d’olio.

Successivamente, prendere una pirofila e ungerla con un filo d’olio. Poi, disporre prima le fette di patate e successivamente i funghi. Spolverare con il pangrattato e poi condire con un aglio tritato e prezzemolo. Un altro filo d’olio. Infine, aggiungere anche un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

A questo punto, bisognerà versare il brodo. Un ingrediente fondamentale per avere un piatto morbido e saporito.

La nostra preparazione è pronta per essere infornata. Accendere il forno ed impostare una temperatura pari a 180° C. Infornare il tortino di funghi e patate e far cuocere per circa mezz’ora. Una volta cotto, servire caldo con l’aggiunta di prezzemolo fresco tritato.

