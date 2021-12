Chi non ama i biscotti fatti in casa? Sono così gustosi appena sfornati che ci ricordano tanto quelli che facevano le nostre nonne. In cucina ne possiamo sperimentare di tantissimi tipi e con ingredienti sempre diversi. Ma una cosa è certa: sono tutti di una golosità unica a cui non potremo resistere.

Eppure, per alcuni di noi molti biscotti sono off-limits, perché troppo pesanti e difficili da digerire. Questo, però, non è il caso della ricetta che proponiamo oggi. Infatti, i nostri deliziosi dolcetti saranno totalmente privi di burro. Questo li renderà molto più leggeri e altrettanto gustosi.

Dunque, altro che frollini e wafer, ecco i biscotti della nonna veloci e morbidissimi che si sciolgono in bocca. Vediamo il procedimento e il necessario per la ricetta.

Ingredienti e dosi

In 10 minuti prepareremo dei golosissimi biscotti al caffè per tutte le occasioni. Ci basterà una manciata di ingredienti che potremmo avere già in casa. Nello specifico, ecco di cosa avremo bisogno per 6 persone:

150 gr di zucchero;

250 gr di farina 00;

50 gr di olio di semi di girasole;

50 gr di latte;

30 ml di caffè amaro;

un uovo;

2 cucchiaini di lievito per dolci in polvere;

granella di zucchero per decorare.

Prepariamo il caffè con la moka, quindi lo lasciamo raffreddare. Nel frattempo, ci dedichiamo all’impasto dei biscotti. Ci procuriamo una ciotola in cui versiamo uovo, zucchero e olio e amalgamiamo tutto alla perfezione.

Mescolando a ogni turno aggiungiamo nell’ordine caffè, latte, farina e lievito. Alla fine dovremmo ottenere un composto piuttosto soffice. A questo punto copriamo la ciotola con della pellicola e lasciamo l’impasto in frigo a compattare per circa mezz’ora.

Intanto preriscaldiamo il forno statico a una temperatura di 170 gradi. Una volta rappresa, tiriamo fuori dal frigo la pasta al caffè e la distribuiamo su una spianatoia infarinata.

Lavoriamo per bene tutto l’impasto, quindi iniziamo a staccarne dei pezzi che diventeranno i nostri biscotti. Modelliamoli con le mani, in modo tale da farli di forma allungata. Dovranno assomigliare a dei filoncini.

Sistemiamo le forme su una teglia rivestita di carta da forno, li ricopriamo con un po’ di caffè e decoriamo con la granella di zucchero. Per finire inforniamo tutto, lasciando cuocere per 15 minuti. Non ci resta che augurare un buon appetito a tutti.

