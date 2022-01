Altro che focosi, i giorni della merla saranno un castigo divino per i Gemelli e questi 2 segni insolitamente freddolosi

Molti si ricorderanno il celebre episodio che riguardava il bambino di legno più famoso del Mondo. Pinocchio, infatti, approfittava del camino del babbo per addormentarvisi placidamente davanti. Fino a che, non seguendo i consigli di Geppetto, finiva poi per addormentarsi con i piedi sulle braci.

Le gambe di legno rischiarono di fare una brutta fine. Non ci è dato sapere a quale segno zodiacale appartenesse Pinocchio. Ma potremmo dire con una ragionevole certezza che potrebbe appartenere ad uno di questi segni zodiacali. Ed il bello è che avrebbero anche la fama di scaldacuori romantici. Forse la loro reale natura di freddolosi indifesi in cerca di fuoco è nascosta dalla cenere rovente del camino. Altro che focosi, i giorni della merla li affronteranno con un plaid e un berrettone di lana sprofondati nel divano.

Iniziamo proprio da loro

Dei Gemelli abbiamo parlato molto recentemente. Infatti ci sono 7 cose che non dovremmo azzardarci per nulla a dire o fare loro. Ce ne rendiamo conto quando facciamo notare loro che la temperatura dell’ambiente non è congrua alla sopravvivenza umana. In maniera ancora più plateale e diretta potremmo essere cacciati a male parole se ci avvicinassimo ad una finestra per aprirla un poco. Oppure se abbassassimo di tanto così il finestrino della macchina per far entrare uno spiraglio di ossigeno. Speriamo poi siano tanto magnanimi da lasciarci in un luogo vicino casa.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono orgogliosi. Tendono a non rivelare troppo di loro. Figurarsi se ammetteranno mai di avere freddo. Eppure potremmo scorgere sotto ai loro maglioni apparentemente leggeri qualche lembo di tessuto. Oppure intravedere tra il calzino ed il jeans qualche centimetro di tessuto di altro colore. Ebbene sì, portano maglia termica e calzamaglia senza dirlo a nessuno. Forse solo in una riunione di portatori di calzamaglia potrebbero fare riferimento alla loro bravura nel portarla con eleganza e discrezione. Come dicono i saggi, bisognerebbe sempre guardare oltre le apparenze.

Altro che focosi, i giorni della merla saranno un castigo divino per i Gemelli e questi 2 segni insolitamente freddolosi

Infine ecco il segno che potrebbe sorprenderci di più. Tendono ad essere competitivi e sicuri di sé i nati sotto il segno del Leone. Se siano fondati o meno i motivi di tante certezze non riguarda noi stabilirlo. Ma la corazza che si sono forgiati potrebbe avere inizio in un berretto di lana pesante e terminare in un antiestetico calzettone invernale. Forse ci capiterà di vedere una persona borbottare avvinghiata al termosifone e con una sciarpa al collo. Ci sono ottime probabilità che sia proprio un nato sotto il segno del Leone. Da qualche parte dovranno pur ricevere un po’ di calore.