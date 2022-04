Con l’arrivo della bella stagione i cattivi odori diventano un problema sempre più serio. Quelli stagnanti, che non si capisce da dove arrivano, sono i peggiori. Si può pulire bene ogni angolo, scarico, punto nascosto: quel fastidioso odore di muffa o di fogna non si toglie ancora. I bagni in particolare sono tremendi, soprattutto se si usano come appoggio per lavare e asciugare i panni. I locali piccoli e poco areati sono quelli più problematici, perché è difficile far uscire gli odori sgradevoli. Questi restano a stagnare e creano imbarazzo specie se qualche ospite passa da quelle parti. Ci sono però molte tecniche naturali, economiche e facili che con poco possono ripulire l’aria di tutta la casa, altro che cucina e balcone.

Per esempio, non tutti conoscono il metodo del bicarbonato con gli oli essenziali. Questo è un vecchio trucco che davvero può neutralizzare i cattivi odori. In un bicchiere di vetro capiente bisogna versare alcuni cucchiai di bicarbonato. Bisogna poi aggiungere circa una decina di gocce di olio essenziale. Andrà bene di qualunque fragranza. La scelta è unicamente della padrona o del padrone di casa, in base ai propri gusti. Un buon criterio da tenere presente è però che le fragranze fresche funzionano meglio. Quindi, per esempio, la lavanda, il mughetto o qualcosa di simile. Il composto va mescolato per bene e ben pressato sul fondo. Ora basta adagiare su questo “letto” profumato una piccola candela. Ecco creato un profumatore per ambienti naturale, biodegradabile e assolutamente a costo zero.

Altro che cucina e balcone, con pochi spiccioli e metodi casalinghi basta ai cattivi odori in tutta la casa

Anche il sale grosso è una manna dal cielo per gli scarichi. Basta lasciarlo agire per circa 40 minuti direttamente nel water, e poi tirare lo sciacquone. Il trucco dell’olio essenziale e del bicarbonato è utilissimo anche per creare degli spray profumati da diffondere nell’ambiente. Basta diluire il composto con l’acqua e usare una bottiglietta spray apposta per diffonderlo su superfici e tessuti. Perfino le tende odorose di fumo saranno più sopportabili, nell’attesa di una bella rinfrescata in lavatrice o per un intervento rapido.

Un altro ingrediente magico è l’eucalipto. Basta farne bollire alcune foglie e usare poi l’acqua di questo “infuso”. Si può aggiungere anche un pizzico di limone o qualche foglia di menta o lavanda. Ma c’è un trucco per coprire qualsiasi odore sgradevole in casa: il caffè. Basta mettere una manciata di chicchi su della carta forno e farli tostare per alcuni minuti a circa 400 gradi. L’odore gradevole si spanderà per tutta la casa, se si lascia il forno socchiuso. Lo stesso trucco si può applicare alla vaniglia. Poche gocce di estratto nel forno acceso e il suo odore morbido sarà diffuso velocemente in ogni stanza.

