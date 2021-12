Il Natale e le festività portano sulle nostre tavole cibi e prelibatezze dolci e salate. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già parlato in questo articolo dei cibi natalizi che possono creare dei seri problemi ai nostri cani. Succulenti e gustosi per noi ma nocivi per Fido. Ovviamente, durante le festività, la prevenzione diventa fondamentale. Quindi, tra panettoni al cioccolato e mille prelibatezze in tavola, dobbiamo far attenzione a non cedere allo sguardo tenero del nostro cane. Ma è Natale anche per il nostro amico a quattro zampe. Pertanto, anche Fido merita di trovare qualcosa sotto l’albero o gustare un pasto diverso dai consueti. Ecco perché oggi andremo a proporre alcune delicate ricette da preparare con facili passaggi ai nostri amici a quattro zampe.

Altro che cucce e cappottini, rendiamo davvero magico il Natale del nostro cane con queste facili ricette per stuzzicare il suo palato

Durante il corso dell’anno avremo modo di regalare ai nostri cani cappottini, cucce e giocattoli vari. Magari a Natale, potremmo decidere di fargli trovare qualche snack prelibato sotto l’albero. O in alternativa, potremmo metterci ai fornelli e preparare una pappa diversa al nostro Fido. Vediamo, quindi, come preparare 2 semplici ricette adatte agli amici a quattro zampe.

La prima proposta è una torta di mele e banana. Andiamo a vedere gli ingredienti per uno stampo torte da 12 cm. Ovviamente, con le stesse ricette, possiamo realizzare anche dei deliziosi muffin:

100 gr. di farina di riso;

1 uovo;

1 mela;

½ banana;

½ bustina di lievito;

1 cucchiaio d’olio d’oliva.

La seconda proposta è una torta di pollo e carote:

2 cucchiai di farina di riso;

2 cucchiaini di lievito;

1 cucchiaio di avena;

1 uovo;

100 gr. di carne di pollo macinata;

2 carote;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

½ bicchiere d’acqua.

Iniziamo con la prima ricetta

Sbucciamo la mezza banana e la mela, togliendo il torsolo ed eliminando i semi. Quindi tritiamo il tutto. In un contenitore sbattiamo l’uovo, aggiungendo il lievito e l’olio. Incorporiamo poi il trito di frutta e continuiamo a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versiamo l’impasto nello stampo e lasciamolo nel forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Quando la torta diventerà dorata, rimuoviamola dal forno. La lasciamo raffreddare prima di servirla nella ciotola al nostro Fido.

Passiamo alla seconda preparazione

Grattugiamo le carote, e in una ciotola sbattiamo l’uovo e incorporiamo piano piano la farina, l’avena e il lievito. Continuiamo a mescolare gli ingredienti fino ad ottenere un composto uniforme. Incorporiamo la carne macinata, le carote e il ½ bicchiere d’acqua. Mescoliamo dall’alto verso il basso con una spatola per far amalgamare gli ingredienti. Versiamo il tutto nella tortiera e lasciamola nel forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Quando il nostro rustico sarà pronto, togliamolo dal forno e facciamolo raffreddare. Ovviamente, in base alla dieta del nostro Fido, possiamo decidere di servire il rustico come piatto unico o meno. Possiamo poi decorare a piacere con il suo patè preferito.

Altro che cucce e cappottini, rendiamo davvero magico il Natale del nostro cane con queste facili ricette per stuzzicare il suo palato, donandogli un pasto delizioso.