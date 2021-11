Con l’arrivo dell’autunno, le foglie si tingono di colori caldi come il rosso, l’arancione, il giallo. Avvolgenti sono anche i sapori dei prodotti che questa stagione ci regala. Zucche, mele, rape, cavoli e castagne riempiono le nostre case. Questi frutti della terra sono protagonisti di piatti che riscaldano il nostro corpo ma anche il nostro cuore.

Il dolce che vogliamo presentare in questo articolo ha queste caratteristiche. Ma non ci aspettiamo la solita torta di mele (in questo articolo troviamo una versione diversa e insolita) o il tortino al cioccolato. Oggi riscopriamo la tradizione ma con un occhio di riguardo per la nostra salute. Infatti, altro che crostata e torte ipercaloriche con questo semplicissimo e croccante dolce autunnale a basso indice glicemico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un ingrediente tante proprietà benefiche

Tra gli ingredienti non troveremo né glutine né zucchero. Al contrario, protagonista sarà un alimento che possiede grandi benefici per l’organismo. Si tratta della castagna, di cui abbiamo già parlato in questa ricetta.

Le fibre contenute in alte percentuali in questo frutto gli attribuiscono un basso indice glicemico. Ecco perché le castagne possono aiutare ad abbassare la concentrazione di zuccheri nel sangue. Inoltre, contengono pochissimi lipidi e hanno un buon concentrato di acidi grassi essenziali. Per finire, le castagne sono ricche di acido oleico, cui sono riconosciute importanti proprietà benefiche.

Altro che crostata e torte ipercaloriche con questo semplicissimo e croccante dolce autunnale a basso indice glicemico

Ecco gli ingredienti per il nostro castagnaccio senza zucchero, adatto anche per una dieta vegana:

200g di farina di castagne;

300ml di bevanda vegetale;

20g di uvetta sultanina;

40g di pinoli e mandorle tostate;

rosmarino q.b.

1 pizzico di sale;

100 ml di acqua;

1 cucchiaio di miele;

olio evo q.b.

Iniziamo unendo in una ciotola capiente farina di castane e sale. Aggiungiamo aiutandoci con una frusta il latte vegetale, l’acqua e il miele. L’impasto ottenuto deve essere liscio e senza grumi. Nel frattempo mettiamo in ammollo l’uvetta e preriscaldiamo il forno a 200°C.

Aggiungiamo il resto degli ingredienti e l’uva passa strizzata e un cucchiaio di olio. Adesso prepariamo la tortiera ungendo l’interno con dell’olio. Poi versiamo l’impasto e inforniamo nel forno caldo per 30 minuti.

Il castagnaccio sarà pronto quando si formeranno delle piccole crepe sulla superficie. Una volta sfornato, può essere guarnito con scorzette di arancia e altra frutta secca.