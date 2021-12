Si possono ormai contare le ore che separano le famiglie dal riunirsi alla tavola imbandita per le feste natalizie che accompagnano la fine dell’anno. C’è chi inizia a chiudere le valige per salire sul treno e chi invece fa lunghe code alle casse dei supermercati per la spesa alimentare. Il Natale rappresenta un momento di grande raccoglimento per le famiglie che nella più parte dei casi si svolge attorno ad una tavola piena zeppa di leccornie.

Sicuramente non può mancare un secondo piatto degno dei migliori pranzi come ad esempio il roast beef. Per esaltare il sapore di questo prelibato taglio di carne, è possibile utilizzare dei condimenti diversi dal solito che conquisteranno il palato degli ospiti. Altro che crema di verdure o funghi è questa l’irresistibile salsa per ammorbidire il roast beef dolcemente e servire una variante originale.

Come recuperare tempo in cucina con delle ricette d’effetto e super veloci

Preparare un pranzo per le feste natalizie richiede tempo e organizzazione. In alcuni casi il primo di questi fattori potrebbe non essere ampiamente disponibile perché si hanno molte altre cose da fare.

A volte, è possibile portare in tavola delle ricette intelligenti salva-orologio. In un precedente articolo abbiamo ad esempio illustrato 3 semplicissimi antipasti veloci che si preparano con 3 ingredienti che tutti hanno in casa. Chi non intende rinunciare alla dieta neanche durante le vacanze invernali ma vorrebbe ugualmente gustare qualcosa di dolce, potrebbe optare per delle salutari soluzioni ipocaloriche. Stupirà sapere quanto sia facile preparare con un solo uovo e senza burro una fantastica torta di mele leggerissima. Se del pranzo o della cena non si è ancora definita la seconda portata, il roast beef resta un classico intramontabile. Per non portare in tavola la solita versione, però, si potrebbe creare in poco tempo una salsa alternativa e davvero gustosa.

Una salsa davvero delicata e capace di esaltare il sapore del roast beef è la citronette al profumo di senape. Per realizzare questa salsa tutto quello che occorre sono 2 limoni, della senape, un filo di olio extra vergine di oliva, sale e pepe.

Per prima cosa è necessario spremere i limoni puliti e tagliati a metà in una ciotola. Unire al succo di limoni 2 cucchiai di senape ed aggiustare il sapore con sale e pepe. Mescolare per bene gli ingredienti aggiungendo nel frattempo un filo di olio fino ad ottenere una consistenza cremosa. Regolare il dosaggio degli ingredienti in base alle proprie esigenze e cospargere la crema sulle fette di carne calde. Con questa salsa facilissima da preparare, il roast beef acquisterà un sapore davvero irresistibile.

