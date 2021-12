Chi non vorrebbe ottenere in cucina piatti strepitosi, per lasciare a bocca aperta familiari e amici. Nonostante le ricette ereditate da generazioni e trucchetti rubati alla nonna, molte volte non riusciamo a realizzare le pietanze come vorremmo.

Certi alimenti sono un vero terno all’otto, perché solo tramite molta esperienza ai fornelli potremmo cucinarli alla perfezione. Tra l’altro, per ottenere certi risultati, spesso ricorriamo a tipi di cotture non proprio salutari, ad esempio fritture.

Ormai c’è sempre più attenzione a mantenere un’alimentazione equilibrata, per evitare di avere ripercussioni sulla salute. Ma questo a volte potrebbe compromettere il gusto di alcuni cibi che, cucinati in un certo modo, sono insipidi e insapore.

Altro che cottura a vapore, ecco un modo leggero per cucinare pesce e carne tenera che sta spopolando

Di grande moda, la cottura a vapore è una tecnica che esclude l’uso di molti grassi, come olio o burro, per cucinare in breve tempo molti piatti. Se non si dispone di vaporiere, basta usare una normale pentola, con un fondo d’acqua, inserendo uno scolapasta in metallo o cestello, dove posizionare il cibo.

Il vapore riuscirà a mantenere le sostanze nutritive degli alimenti e potremo cucinare praticamente tutto. L’unica nota dolente è il sapore, che rimane molto blando.

Per chi vuole cibi salutari ma più gustosi, altro che cottura a vapore, ecco un modo leggero per cucinare pesce e carne tenera che sta spopolando. Parliamo della cottura a bassa temperatura che si ottiene con un elettrodomestico assolutamente economico, la pentola slow cooker. Diffusa in America negli anni ’70, permette di eseguire cotture a lunga temperatura, tramite questa pentola, di varie dimensioni, se dovere controllare continuamente.

Infatti, con questa tecnica, non rischieremo mai di bruciare nulla e potremo fare altro contemporaneamente. Potremo programmare i tempi, potendoci dedicare ad altro. Le temperature oscillano tra i 60 e i 100 gradi e la pentola è in grado di effettuare vari tipi di piatti con il minimo sforzo. In questo modo le vitamine e proprietà degli alimenti rimarranno intatti.

Come funziona e quanto cosa

Esistono vari tipi di pentola, che contengono diversi programmi e capienza, funziona semplicemente inserendo una classica spina alla presa. Basta inserire tutti gli ingredienti nella slow cooker, con un minimo di liquido, ad esempio, brodo, sugo, zuppe.

I vantaggi sono evidenti, soprattutto nel risultato finale. Infatti, è ideale per ottenere carni morbidissime, anche grasse, poco pregiate, con venature e stufati.

Potremo cucinare il pesce, come quello più calloso, ma anche verdure ed ortaggi saporiti, cereali e legumi, senza disintegrarli. I costi sono assolutamente accessibili, il modello base più piccolo non supera i 50 euro per circa 2,4 litri di capacità.