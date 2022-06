Negli ultimi anni sta spopolando una nuova moda culinaria. L’asian food, che sia sushi o cibo giapponese, è diventato un vero trend. Oltre che essere bello da vedere, come sanno parecchi influencer, è anche particolarmente buono, specie quando genuino e non surgelato.

Onigiri, sushi, sashimi, ramen e quant’altro: ormai le catene di all you can eat spuntano come funghi, anche nelle città di provincia. Tutti sono pazzi di questo stile alimentare, che accontenta grandi e piccini.

Un piatto tipico e molto amato sono i noodles e molti sono abituati a mangiare quelli istantanei, venduti da diverse compagnie. Certo, a seconda della marca, la qualità cambia, ma quelli fatti in casa sono insuperabili: altro che confezionati e da supermercato!

C’è però un problema. I noodles istantanei si preparano in pochi minuti e sono un piatto veloce che riempie lo stomaco in fretta, quando si ha poco tempo. Questo è un grande vantaggio per chi lavora molto e torna tardi a casa la sera. Come fare per ovviare se si vuole avere il vantaggio di un piatto veloce, ma comunque genuino e gustoso? Ecco alcuni consigli selezionati dalla Redazione di ProiezionidiBorsa.

Altro che confezionati e da supermercato, sarebbe questa la vera ricetta segreta ma semplice e veloce per noodles brodo e verdure

Per preparare i noodles alle arachidi ci vogliono letteralmente 10 minuti. Sono conditi con un gustosissimo sughetto cremoso e le arachidi regalano una bella consistenza croccante. Chi non ama il piccante può evitare di usare il peperoncino.

Nei supermercati si trovano facilmente i noodles di pasta fresca, nel settore frigorifero: sono sicuramente più salutari e buoni di quelli istantanei.

Quando l’acqua bolle, ci mettono solo 5 minuti a cuocere. La ricetta di base è molto semplice.

Per la salsa si parte da una base di burro d’arachidi. 2 cucchiai sono sufficienti. Si mescolano con 1 cucchiaio di salsa di soia, mezzo cucchiaio di aceto di riso, 3 spicchi d’aglio triturato, mezzo cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaino di peperoncino verde tagliato finemente e mezzo cucchiaio di olio di sesamo.

Per dare alla salsa la giusta consistenza cremosa, si deve aggiungere un po’ d’acqua di cottura dei noodles.

Quando questi ultimi saranno cotti, come detto bastano pochi minuti, si possono impiattare e condire con la salsa appena realizzata. Per guarnire, basta spolverare il piatto con un po’ di cipolla cruda tritata, un cucchiaio di olio di peperoncino piccante a piacere e arachidi tostate e triturate. Sarà una vera delizia!

Approfondimento

I noodles con verdure e gamberi fatti in casa non hanno nulla da invidiare a quelli del nostro ristorante etnico preferito